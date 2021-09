Nicki Minaj ha paragonato le opinioni no-vax all’essere neri in America sotto la segregazione

Nicki Minaj è stata rimossa da Twitter perché con un suo contenuto aveva alimentato la diffusione di fake news sul vaccino contro il Coronavirus. La star si è poi sfogata tramite una diretta Instagram, ma ha peggiorato la situazione.

Quel tweet sulla storia dell’amico del cugino

Durante la diretta su Instagram, Nicki Minaj ha raccontato di essere stata sospesa da Twitter, seppur la piattaforma sia «un posto dove la gente dice le cose più orribili ogni giorno». Il motivo che avrebbe portato alla rimozione del suo account è da intercettare in un suo post in cui raccontava che ad un amico del cugino il vaccino aveva causato impotenza e – per questa ragione – la futura moglie aveva annullato la cerimonia. Si è poi giustificata dicendo di non aver fornito «alcun fatto» sul vaccino e che stava semplicemente «facendo domande».

Il punto è che il governo di Trinidad e Tobago e il ministero della Salute del Paese hanno dovuto scomodarsi per verificare la notizia e successivamente smentirla, dato che non si è trovata alcuna prova che alcun paziente abbia riportato i sintomi che Nicki Minaj ha descritto nel suo tweet. Come riporta Salon, il ministro della Salute Terrence Deyalsingh – durante una conferenza stampa – ha dichiarato che «sfortunatamente» hanno dovuto sprecare «molto tempo per controllare questa falsa affermazione».

Nicki Minaj: una bufala dopo l’altra

Nicki Minaj avrebbe potuto fermarsi alla bufala dell’amico del cugino, e faceva già ridere così. Ma nel tentativo di motivare le sue parole, ha commesso un errore dopo l’altro. Ha affermato di aver ricevuto un invito alla Casa Bianca, ma l’amministrazione Biden ha negato anche questa dichiarazione, dicendo che le ha solo offerto una telefonata con un medico per spiegare i benefici dei vaccini Covid-19. Poi ha detto ai suoi più di 22 milioni di seguaci di «pregare e assicurarsi di essere a proprio agio con la propria decisione, non di essere vittima di bullismo».

Durante la sua diretta Instagram Live, Nicki Minaj ha riconosciuto l’umorismo dei meme che – in questi giorni – hanno fatto riferimento ai presunti testicoli gonfi dell’amico di suo cugino e ha detto: «È stato molto divertente, non ho intenzione di mentire». Ora, moralismo a parte: ma avete idea di quante persone possano essere state influenzate dal suo tweet, le cui conseguenze adesso la fanno ridere?

Poi, quando pensi ne abbia già dette troppe, ecco che tira fuori un paragone che ha davvero dell’assurdo. Nicki Minaj ha seriamente paragonato le opinioni anti-vaccino nel 2021 all’essere neri in America sotto la segregazione? Sì, lo ha fatto. E ha chiesto ai suoi followers: «State tutti dimenticando che c’è stato un tempo non molto tempo fa in cui [i neri americani] non potevano nemmeno stabilire un contatto visivo con le persone, e a voi sta bene questo?».

Alla fine – amareggiata – ha dichiarato di non voler mai più usare Twitter. Ma forse è il caso di dirlo: una pausa di riflessione potrebbe non farle male.