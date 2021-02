La sperimentazione è in fase beta e la novità, solo per iPhone, dovrebbe arrivare entro la fine dell'anno

Il nuovo aggiornamento Chrome per iOS: schede in incognito con Face ID

Arrivano nuovi aggiornamenti e grandi cambiamenti in casa Google. Nel prossimo futuro, infatti, l’app Chrome per i dispositivi iOS (iPhone e iPad) aggiungerà una nuova funzione per rendere ancora più incognite le schede aperte con la modalità di navigazione in incognito. Per il momento la novità è visibile solamente a chi sta testando la versione Beta della versione 89.4389.48 e, dopo la sperimentazione potrebbe arrivare su tutti i dispositivi. Per il momento questa nuova funzione non è stata sviluppata anche per Android, ma nei prossimi mesi questa novità potrebbe essere estesa a tutti i sistemi operativi (e non solo per i prodotti Apple). La navigazione in incognito Chrome si appresta a diventare ancora più segreta.

A spiegare in cosa consiste questo prossimi aggiornamento (per il momento in versione Beta) è Tom Warren di The Verge che ha pubblicato su Twitter la nota che compare nella pagina degli update delle applicazioni installate su iPhone.

Google Chrome on iOS is getting Face ID support that will protect and secure incognito tabs 🤫🤐 pic.twitter.com/gnQmOzjdV6 — Tom Warren (@tomwarren) February 11, 2021

«Puoi aggiungere più sicurezza alle tue schede in incognito – si legge nella nota che accompagna l’aggiornamento Beta della versione 89 di Google Chrome per iOs – con Touch ID (il riconoscimento biometrico tramite impronta digitale, ndr) e Face ID (il riconoscimento facciale tramite fotocamera anteriore del dispositivo, ndr). Quando ritorni sull’app di Chrome, le tue schede in Incognito saranno sfocate fino a che non confermerai la tua identità».

Navigazione in incognito Chrome, su iPhone arriva l’identificazione facciale

Come detto, per il momento si tratta di una fase Beta di un aggiornamento che dovrebbe esser caricato sull’App Store di iOS a partire dalla fine del mese di marzo. La sperimentazione, però, non dovrebbe comportare grandi cambiamenti ed entro la fine dell’anno le persone che hanno un dispositivo Apple potranno vedere con i propri occhi questo cambiamento che renderà le schede visitate in modalità incognito ancora più in incognito. Per farlo basterà entrare nelle impostazioni e abilitare la modifica all’interno della tab dedicata alla Privacy.