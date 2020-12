Esplosione a Nashville, la polizia usa Twitter per chiedere aiuto: «Avete visto questo camper?»

La terribile esplosione di Nashville ha mostrato ancora una volta come, nelle fasi critiche dell’emergenza, i ruoli degli account social delle forze dell’ordine siano fondamentali. Se in alcune altre occasioni (si vedano i casi di Vienna e di Treviri), la polizia ha usato Twitter per chiedere agli utenti di evitare di postare immagini della scena del crimine, per evitare di aiutare gli assalitori o di diffondere ulteriormente il panico tra famiglie potenzialmente coinvolte, nel caso di Nashville e dell’esplosione del giorno di Natale, la polizia locale ha impiegato il social network di Jack Dorsey per chiedere aiuto alla cittadinanza.

Cosa è successo a Nashville

Come molti di voi sapranno, nel giorno di Natale si è registrata una terrificante esplosione a Nashville, in Tennessee. Il tutto sarebbe partito da un camper parcheggiato in centro. Una esplosione che, tuttavia, è stata anticipata da alcuni colpi di arma da fuoco – che hanno messo in preallarme la popolazione residente nell’area – e che, successivamente, è stata persino annunciata da una sorta di countdown fatto partire da una voce femminile circa 15 minuti prima dell’esplosione.

La bomba di Natale, secondo il sindaco John Cooper, sarebbe stata un atto deliberato, nonostante gli anomali avvertimenti che l’hanno preceduta. I vigili del fuoco, che si sono riversati nell’area per cercare di salvare quanti più cittadini possibile, stanno effettuando sopralluoghi nell’area e, secondo alcuni media locali, ci sarebbero anche alcuni resti nella zona dell’esplosione (questa notizia, tuttavia, è ancora da verificare, dal momento che la scientifica analizzerà l’appartenenza di questi resti e se questi ultimi sono effettivamente resti umani).

Il messaggio su Twitter della polizia di Nashville

Fondamentale il ruolo delle forze dell’ordine. Che, ora, hanno chiesto ai cittadini – attraverso un messaggio su Twitter (da queste cose si evince il ruolo importante che, in alcune occasioni, possono avere i social network) – se sono a conoscenza di informazioni relative a un camper ripreso dalle telecamere di videosorveglianza, le cui immagini sono state pubblicate per cercare di ottenere indicazioni in più da eventuali testimoni dell’arrivo del veicolo sul luogo dell’esplosione.

BREAKING: This is the RV that exploded on 2nd Ave N this morning. It arrived on 2nd Ave at 1:22 a.m. Have you seen this vehicle in our area or do you have information about it? Please contact us via Crime Stoppers at 615-742-7463 or online via https://t.co/dVGS7o0m4v. @ATFHQ pic.twitter.com/JNx9sDinAH — Metro Nashville PD (@MNPDNashville) December 25, 2020

La Metro Nashville PD ha infatti tracciato lo spostamento del camper che è stato collocato sulla 2nd Ave N nel giorno di Natale: è arrivato all’1.22 del mattino. Chiunque abbia informazioni dovrà contattare gli uffici al 615-742-7463 o online. Una indagine che, evidentemente, ha bisogno del supporto di tutti per chiarire eventuali responsabilità e una matrice che – al netto delle fake news non controllate che stanno circolando al momento sui social network – non può ancora essere attribuibile in alcun modo.