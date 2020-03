La compilation dei sindaci italiani arriva anche sul profilo Instagram di Naomi Campbell

Non solo il New York Times, che ha segnalato il video di Twitter, ma anche Naomi Campbell ha deciso di condividere la compilation dei sindaci italiani che rimproverano i concittadini che escono per futili motivi. Il video è stato fatto fa un italiano che risiede a Londra, registrato su Twitter come Protectheflames, e sta facendo letteralmente il giro del mondo.

Naomi Campbell invita l’america ad ascoltare i nostri sindaci

Naomi Campbell ha apprezzato il video compilation che si diffuso su Twitter nella sua versione sottotitolata in inglese ormai in tutto il mondo. «Listen America Listen!», comincia il post Instagram della ex supermodella, un monito a tutti gli americani. La Campbell ha ricondiviso il video precedentemente pubblicato dalla giornalista e scrittrice palestinese con cittadinanza italiana e israeliana Rula Jebreal. La giornalista ha espresso il suo sostegno ai sindaci e al popolo italiano parlando di «spirito, creatività, anime, coraggio, resilienza, passione e compassione» condividendo la compilation e sottolineando per i suoi follower stranieri come «si, i sottotitoli sono accurati».

La compilation dei sindaci italiani sul New York Times

Lo sfogo dei sindaci italiani contro i concittadini che non comprendono appieno la questione “uscire solo per comprovate necessità” è stato segnalato anche nella newsletter che segnala le notizie del giorno del New York Times della giornata di ieri. Proprio su uno dei principali quotidiani statunitensi noi italiani siamo stati celebrati per essere pittoreschi nel modo di fare, certo, ma anche indisciplinati. Un popolo che costringe i sindaci ad esternazioni e a all’utilizzo di linguaggi non proprio istituzionali, diciamo. Nel video sono presenti stralci delle dirette Facebook di sindaci e governatori tra cui il sindaco di Lucera Antonio Tutolo, il sindaco di Messina Cateno De Luca e il governatore della Campania Vincenzo De Luca.

(Immagine copertina dal profilo Instagram di Naomi Campbell)