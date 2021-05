Voi vi iscrivereste a un social network promosso da Netflix?

Sarà un social network, o meglio un social Netflix. Pare, infatti, che negli ultimi giorni, in base a quanto riportato da alcuni iscritti, il grande servizio di streaming che ha rivoluzionato il modo di fruizione dello schermo televisivo stia pensando a una sua piattaforma di interazione sociale, il cui nome dovrebbe essere N-Plus. È stata inviata una mail di primo contatto a un gruppo ristrettissimo di utenti che dovrebbe dare un primo feedback su un progetto che, al momento, sembra essere ancora al suo stadio iniziale.

N-Plus, il nuovo potenziale social network di Netflix

Ma che bisogno avrebbe Netflix di gettarsi in un’impresa del genere? E, soprattutto, voi vi iscrivereste a un social network realizzato da Netflix? Anche se non siete abbonati? Le premesse sembrano individuare una platea un po’ troppo circoscritta che andrebbe a utilizzare i principali servizi promossi da N-Plus. Se è vero che alcuni spazi di questo social network saranno riservati anche ai non abbonati (per esempio, alcune recensioni e alcuni video trailer potrebbero essere a disposizione anche dei non iscritti, attraverso le ricerche via Google), è altrettanto vero che le funzioni proposte da questa nuova piattaforma sembrano destinate maggiormente a chi ha già sottoscritto un abbonamento.

È ancora da definire il ruolo di eventuali contenuti esclusivi che saranno presentati sulla piattaforma. Quel che è certo, da una prima analisi della mail inviata al ristretto campione di utenti, è che gli utenti avranno la possibilità di proporre delle proprie recensioni dei contenuti visti su Netflix e che, appunto, alcuni materiali verranno condivisi direttamente dalla produzione della piattaforma (i famosi trailer, ad esempio). Altra funzionalità prevista potrebbe essere quella di realizzare delle playlist (un po’ come si fa con Spotify) che permetterebbero agli utenti di N-Plus di suggerire contenuti da visualizzare su Netflix.

Come nasce l’idea di un social network di Netflix

Uno dei problemi della piattaforma di streaming, al momento, sembra proprio essere quello della scelta dei contenuti da vedere. Nonostante la proposta piuttosto ampia di film e serie tv, infatti, Netflix nell’ultimo periodo sta andando incontro a quello che potremmo definire “fenomeno saturazione”. Molti dei suoi utenti hanno esaurito i contenuti più interessanti del suo catalogo e faticano a trovarne di nuovi altrettanto coinvolgenti. Il rinnovo di alcune stagioni di successo, per forza di cose, ha i suoi tempi, tempi che si sono dilazionati ancora di più con il coronavirus, che ha rallentato le riprese di diverse produzioni.

Il rischio principale – notato anche dai vertici di Netflix – è quello che l’utente navighi a zonzo sulla piattaforma, saltando da un contenuto all’altro, senza trovare nulla di adatto a lui e, perciò, abbandonando Netflix stesso. Il social network ovvierebbe al problema puntando sull’influencing e sulla spinta per determinati contenuti, inducendo l’utente a vedere qualcosa che, da solo, probabilmente non avrebbe mai scelto. È un po’ il principio dell’ultima funzione implementata su Netflix, quella denominata Riproduci qualcosa, una sorta di roulotte che fa scegliere il contenuto all’algoritmo sulla base dei prodotti visti dall’utente fino a quel momento. Chi si basa sul tempo di permanenza sulla piattaforma (il vero core business di Netflix) non può non essere preoccupato in questa fase. Per questo le sta pensando proprio tutte, compresa l’idea di un social network in house. Ma voi vi ci iscrivereste?