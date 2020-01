La replica di Myss Keta ad Amadeus: «Una donna non deve stare al posto che gli impone la società» | VIDEO

Quella dichiarazione di Amadeus nel corso della conferenza stampa in cui ha presentato le donne che saranno al suo fianco nelle cinque serate del Festival di Sanremo (dal 4 all’8 febbraio 2020), continua a provocare diverse reazioni avverse. Il direttore artistico e conduttore, infatti, è stato accusato di sessismo per come ha presentato Francesca Sofia Novello, modella e anche fidanzata di Valentino Rossi. E proprio il suo ‘ruolo’ al fianco del campione di motociclismo, ha creato un grande qui pro quo. Tra i tanti a parlare di quanto accaduto c’è stata anche Myss Keta.

La conduttrice designata dalla Rai per ‘L’Altro Festival’, non usa mezzi termini per replicare alle parole di Amadeus che, nel frattempo, si è scusato sottolineando però che la sua dichiarazione sia stata fraintesa. «Io penso che il posto di una donna non sia dietro a un uomo ma davanti – ha detto Myss Keta nel corso di un suo intervento a un evento organizzato da Treccani -. Penso che una donna debba prendersi il suo posto, non quello che le impone la società».

Myss Keta sulle parole di Amadeus

Nel suo intervento, Myss Keta usa anche l’ironia, con un avviso diretto al direttore artistico di Sanremo 2020: «Ci sono rimasta come un ghiacciolo, ma sai che ti dico? Dopo questa siamo vicine alla conduzione del Festival, stai attento Amadeus».

Francesca Sofia Novello difende il conduttore

Mentre la polemica sembra non placarsi, con le accuse di sessismo che continuano a volare, la diretta interessata – Francesca Sofia Novello – difende Amadeus attraverso le sue Instagram Stories. La modella sottolinea di non essersela presa per quelle parole pronunciate in conferenza stampa e che quella dichiarazione sia stata completamente fraintesa. Insomma, in linea con la difesa del direttore artistico.

