I consigli e le strategie di MyBank per evitare di essere truffati durante il Black friday

MyBank è uno strumento che consente di effettuare pagamenti online utilizzando il proprio conto corrente tramite un bonifico precompilato e a conferma immediata.

MyBank: consigli e strategie «per un Black friday a prova di truffa»

Nel 2021 la Polizia Postale ha registrato un’impennata dei casi di phishing in Italia tra ottobre e novembre: le segnalazioni relative a questo fenomeno sono state più di 2 mila. A livello globale il numero totale di tentativi di phishing che hanno preso di mira i sistemi di pagamento elettronico è più che raddoppiato da settembre, più di 627.560 casi, a ottobre, quando si sono registrati quasi 2 milioni di casi. Dal 27 ottobre al 19 novembre sono state registrate più di 200 mila e-mail di spam contenenti le parole “Black friday”.

Proprio perché ci si avvicina al periodo dell’anno in cui le persone sono spinte ad acquistare online dalle offerte previste dal Black friday, il prossimo 25 novembre, e dal Cyber monday, il lunedì successivo al Black friday, MyBank ha raccolto delle strategie per evitare di essere truffati e per effettuare acquisti e pagamenti online in sicurezza.

MyBank invita a diffidare da di chi contatta via e-mail, sms oppure telefona chiedendo informazioni personale, di solito facendo riferimento a un’urgenza o pericolo ma anche a un pacco da ritirare presso un centro di spedizione. Il modo migliore per difendersi da questo tipo di truffe è non reagire, quindi non rispondere e soprattutto non cliccare su nessuno dei link contenuti in questi messaggi. MyBank ricorda che nessuna banca può inviare una richiesta per aggiornare le informazioni del conto o confermare PIN o altre credenziali tramite questi canali e che nessun corriere invia un sms o telefona da un numero anonimo, senza fare riferimenti al numero di spedizione e alla provenienza dell’ordine in questione.

È molto importante verificare l’affidabilità dei siti Web, preferendo quelli certificati o ufficiali. Se non si tratta di e-commerce molto noti o di quelli di marchi noti bisogna controllare che il sito abbia dei certificati di sicurezza. MyBank consiglia di verificare che il sito Web sia protetto da HTTPS o di verificare l’esistenza di un negozio fisico. Si può verificare anche se la partita Iva indicata sul sito è registrata in Camera di Commercio. Si può anche fare affidamento alle recensioni degli utenti, anche cercando sui social oppure verificare, cercando su un motore di ricerca, se ci sono segnalazioni di truffe che riguardano il sito in questione. MyBank consiglia anche di non utilizzare mai reti Wi-Fi pubbliche per accedere ad account personali o per effettuare pagamenti e di guardarsi da offerte apparentemente molto vantaggiose perché potrebbero essere un tentativo di truffare gli utenti.

Ovviamente bisogna prestare attenzione alla sicurezza dei metodi di pagamento e scegliere modalità tracciabili che offrano transazioni sicure e la massima protezione dei dati personali. Con MyBank, per esempio, la transazione avviene tramite il servizio di online banking della propria banca, che applica il sistema di autenticazione forte, garantendo i più alti livelli di sicurezza. Inoltre, i dati dell’utente non vengono mai condivisi con terze parti, mantenendo protette le informazioni sensibili e l’identità digitale.