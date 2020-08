Musumeci: «Ho chiesto al governo navi-quarantena». Ma Salvini non era contrario?

Ma la Lega e Salvini criticavano il governo per la scelta delle stesse imbarcazioni per l'isolamento dei migranti positivi

Per il momento sono in azione solamente la Moby Zaza a l'Aurelia

Come previsto dalla ciclicità della storia, gli eventi sono destinati a ripetersi, anche nel breve volgere di poche settimane. E così, durante una diretta Facebook, il governatore della Regione Sicilia ha parlato della sua ordinanza – già bocciata dal Viminale e dalla Costituzione – sulla chiusura degli hot-spot e il divieto di ingresso e transito per i migranti. Nello Musumeci ha parlato delle richieste fatte nelle scorse settimane al governo per inviare sull’isola le navi-quarantena (oltre alla Moby Zaza e alla Snav Aurelia). Ma Salvini ha sempre attaccato il governo per questa soluzione. Dopo la Calabria, dunque, anche in Sicilia appare evidente come gli spot elettorali siano più fondamentali del dibattito interno.

«Abbiamo richiesto più volte al governo di destinare le navi alla quarantena dei migranti, almeno quelli trovati positivi, al posto di lasciarli negli hot-spot», ha detto Nello Musumeci in diretta su Facebook. Oltre alla Moby Zaza e all’Aurelia, dunque, la Regione Sicilia avrebbe inoltrato altre richieste di invio di traghetti su cui far soggiornare i migranti risultati positivi al Covid. Si tratta, però, di quelle stesse navi-quarantena tanto contestate da Matteo Salvini.

Musumeci e la richiesta di navi-quarantena

Questo è quanto pubblicato dai canali social della Lega lo scorso 11 agosto, poco prima dell’arrivo in Calabria – su richiesta di Jole Santelli – della nave GNV Aurelia.

E questo era quanto pubblicava lo stesso giorno, a segnare la classica comunione d’intenti social, sulla pagina Facebook di Matteo Salvini.

Il classico gioco elettorale

Insomma: da una parte c’è un governatore del centrodestra – Nello Musumeci – che si lamenta perché il governo non ha inviato in Sicilia altre navi-quarantena; dall’altra c’era (e c’è ancora) la Lega e il suo segretario che attaccano il governo per aver inviato le navi-quarantena. Quando la realtà supera la fantasia politica.

