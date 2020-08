Perché la Lega attacca il governo per la nave-quarantena in Calabria se a chiederla è stata Jole Santelli?

La mano destra non sa quello che fa la sinistra (e non parliamo di posizioni politiche dato che il corpo in questione è unico, o almeno dice di esserlo). La vicenda della navi quarantena, per ospitare i migranti, oggi tocca la Calabria con l’invio di un traghetto che ospiterà alcune persone per consentire loro di rimanere in isolamento lontani dalla terra ferma. Ma il Centrodestra sembra avere la cosiddetta sindrome della mano aliena: Jole Santelli rivendica questo risultato, rivendicando la posizione della sua Regione che da tempo chiede l’arrivo di queste imbarcazioni; la Lega attacca il governo per averle inviate. Insomma, l’opportunismo politico non conosce limiti.

Il facile populismo-sovranista emerge proprio da quanto accaduto nelle ultime ore. Da una parte la Regione Calabria, con un comunicato ufficiale pubblicato sul proprio sito, rivendica la vittoria dopo l’invio di una nave-quarantena per aiutare a gestire al meglio gli sbarchi. Dall’altra la Lega ha iniziato a protestare contro il governo per l’invio di questa stessa nave. E non è una scena nuova: accadde lo stesso con la Sicilia, quando a chiedere la Moby Zaza e ottenerla fu la giunta guidata da Nello Musumeci (eletto con i voti della Lega).

Navi quarantena, la Regione Calabria esulta per l’invio della GNV Aurelia

«Il nostro grido d’allarme ha trovato risposta positiva nel Governo pur se l’emergenza ancora grave e preoccupante richiede il massimo della vigilanza da parte degli organi preposti. Questa è l’unica soluzione che consentirà di evitare gravi pericoli per la salute della popolazione calabrese», afferma Jole Santelli in una nota pubblicata sul sito ufficiale della Giunta Regionale calabrese. Sulle coste della sua Regione, infatti, arriverà la motonave GNV Aurelia nel porto di Gioia Tauro.

La Lega non ci sta, ma non sa che a chiederla è stata Jole Santelli?

Insomma, sembrerebbe un risultato di cui andare fieri. E invece no. Leggiamo cosa ha pubblicato la Lega sui propri canali social.

E così anche Matteo Salvini.

Insomma, leggendo queste proteste la Lega sembra aver sbagliato obiettivo. A chiedere le navi quarantena (come accade il mese scorso in Sicilia) è stata la Giunta Regionale in cui il Carroccio (insieme a FdI e Forza Italia) ha la maggioranza. Gli specchi, evidentemente, sono andati distrutti per via della campagna elettorale.