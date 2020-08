Salvini fa campagna con la figlia che gioca con la ruspa

Matteo Salvini è in giro per l’Italia per la campagna elettorale delle regionali. Dopo gli arrosticini in Abruzzo il leader leghista si è spostato in Toscana – dove è stato protagonista di una contestazione durante un suo intervento a Viareggio. Nella giornata di oggi, tra il post di una colazione e quello di un pranzo, è comparsa una fotografia del leghista che gioca con sua figlia. La foto ritrae la piccola di spalle mentre gioca con una ruspa giocattolo.

L’ironia di Salvini sulla figlia che gioca con una ruspa



Probabilmente per Matteo Salvini associare sua figlia a una ruspa giocattolo non è una strumentalizzazione – uno di quegli atti per i quali accusa tanto il resto del mondo – e non è nemmeno di cattivo gusto. Tra i commenti di questo post, al di là dei sostenitori che lo difendono, c’è chi ha sottolineato l’ipocrisia nell’indossare la mascherina in presenza della bambina e di non farlo quando poi si trova tra una marea di persone. Altri hanno fatto presente che associare la piccola all’idea di ruspa, concetto che nell’immaginario leghista ha assunto un unico significato, non dovrebbe essere motivo di vanto per un padre: un po’ come bearsi del fatto che si sta insegnando a una bambina come utilizzare il braccio della ruspa contro altri esseri umani.

Salvini e la strumentalizzazione dei bambini

Matteo Salvini si è sempre detto contro la sturmentalizzazione dei bambini per qualsiasi fine ma non ha sempre agito per il meglio in questo senso. Consideriamo, per esempio, la questione del raduno di Pontida di settembre scorso, quando era in pieno svolgimento la campagna elettorale per le elezioni in Emilia-Romagna. In quel caso sul palco della Lega era stata fatta salire una bambina spacciata come minore coinvolta nel caso di Bibbiano e poi rivelatasi lombarda. Per il leader del Carroccio i bambini non vanno strumentalizzati, ma con riserva: l’immagine di sua figlia utilizzata per fare propaganda politica non rientra tra i casi che Salvini condanna, a quanto pare.