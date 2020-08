Salvini ha detto che «ha dato la vita» per difendere i confini dell’Italia

L’enfasi è sempre stata una caratteristica dell’eloquio politico di Matteo Salvini. A volte, però, gli è costata cara, come quando – esattamente un anno fa – aveva chiesto, dalla festa della Lega a Cervia, pieni poteri al popolo italiano in modo tale da poter fare quello che aveva in mente per governare il Paese. A quell’epoca, divideva le postazioni di governo insieme al Movimento 5 Stelle e riteneva di essere imbrigliato dall’alleato di governo. Oggi, però scopriamo che Salvini ha dato la vita per la difesa dei confini dell’Italia.

Salvini ha dato la vita per difendere i confini dell’Italia

La citazione è sua, messa tra virgolette e addirittura firmata in grafica. Il tweet e il post su Facebook che la riportano hanno come obiettivo quello di parlare del processo che dovrà affrontare a Catania per il caso della nave Gregoretti quando, alla fine di luglio dell’anno scorso, il leader della Lega aveva impedito l’immediato sbarco a 131 persone che erano state salvate da un’imbarcazione della Guardia Costiera.

«Sabato 3 ottobre andrò in quel tribunale a Catania a testa alta – scrive Salvini -, e sono convinto che insieme a me ci sarete anche voi perché ho difeso il mio Paese e il Popolo Italiano, e non vedo l’ora di tornare a farlo. Ho difeso l’orgoglio, la dignità, la sicurezza e i confini dell’Italia. Per quello mi pagavate, per quello ho dato la vita».

«Salvini ha dato la vita», la strategia vittimistica che il leader ha scelto per presentare il processo Gregoretti agli elettori

Il concetto di ‘dare la vita per la patria’ poteva essere utilizzato durante i moti insurrezionali per l’Unità del Paese a metà Ottocento e durante le guerre di indipendenza, nelle due guerre mondiali, quando – in nome della bandiera – si combatteva sul campo e, a volte, si moriva. Questo significa propriamente dare la vita. Matteo Salvini, invece, sta affrontando un processo. Non è stato dichiarato colpevole da nessuno, ma – come ogni cittadino a cui viene contestato un reato – è chiamato a difendersi in un tribunale.

Ma il tono del martirio – soprattutto in questa fase di campagna elettorale, con la Lega che fatica nei sondaggi e il suo leader che viaggia alla media di tre comizi al giorno – è quello che, a proposito dei processi che dovrà affrontare per il contrasto alle rotte migratorie, Salvini ha scelto per far presa sull’elettorato. Spingersi a dire che ha dato la vita, però, è decisamente fuori portata.