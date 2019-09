Il video di quando Salvini ha detto che a Pontida c’erano i bambini di Bibbiano

«Ieri a Pontida c’erano le mamme, le mamme coi bambini di Bibbiano». Pare che alla fine Matteo Salvini l’abbia detta la bugia, quella che per giorni dopo il raduno leghista ha tenuto impegnati i media nazionali. Lo dimostra un video della trasmissione Aria Pulita andato in onda sulla rete locale lombarda Telecity, dove l’ex ministro è stato ospite il giorno dopo Pontida (lo si può ascoltare dal minuto 16:20).

Il caso era scoppiato dopo il comizio di Matteo Salvini dal palco di Pontida dove era stata fatta salire Greta – una bambina che era stata assegnata dai servizi sociali a una famiglia affidataria – insieme a sua madre. In un primo momento i media avevano parlato di lei come una delle bambine di Bibbiano, il comune emiliano tristemente noto per l’inchiesta sui minori allontanati dalle proprie famiglie. Nei giorni successivi si è scoperto che Greta in effetti si trovava al centro di un caso di allontanamento dalla famiglia, ma in Lombardia.

Le ricostruzioni hanno mostrato come dal palco Salvini non l’avesse mai presentata come una “bambina di Bibbiano”, ma che il diffondersi di questa notizia falsa era stata avallata da una serie di tweet ambigui e dall’assoluta mancanza di precisazioni da parte della Lega nei giorni successivi, unita a una certa trascuratezza da parte dei media. Ora però questo video sembra cambiare le carte in tavola.