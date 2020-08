Perché l’ordinanza di Musumeci non può essere applicata

Per questo motivo l'ordinanza Musumeci sui migranti in Sicilia non ha valore

Come si legge nella Costituzione, l'immigrazione non è una materia di legislazione regionale

Il governatore della Sicilia lo sapeva bene fin dall’inizio e conosce altrettanto bene le dinamiche che porteranno alla bocciatura del suo provvedimento firmato nella notte e ufficializzato questa mattina. L’ordinanza Musumeci sulla chiusura degli hot-spot e dei centri migranti nella sua Regione, infatti, non può aver valore perché non è una competenza che rientra negli ambiti legislativi dei governi locali. A decidere, infatti, può essere solamente il governo.

Lo hanno ribadito anche fonti del Viminale che hanno sottolineato come l’ordinanza Musumeci «interviene su una materia che non è di competenza della Regione, affrontando una questione di esclusiva competenza statale». Per questo motivo la ‘minaccia’ di chiusura degli hot-spot presenti nei territori siciliani resterà solamente sulla carta intestata della Regione Sicilia. Il Ministero dell’Interno, però, ha sottolineato come si comprenda la difficile situazione per via dei continui sbarchi delle ultime settimane.

Ordinanza Musumeci, perché sarà bocciata

Il motivo dell’illegittimità dell’ordinanza Musumeci sta nell’articolo 117 della nostra Costituzione. Al comma 2, infatti, si legge espressamente:

Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:

a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l’Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea;

b) immigrazione.

In realtà, l’articolo seguente, il 118, spiega che le istituzioni locali possono avere voce in capitolo sui temi migratori, ma solo di comune accordo con lo Stato centrale.

Perché l’ha emanata

Come detto, probabilmente Nello Musumeci era conscio della bocciatura di questa sua ordinanza. Allora perché l’ha firmata? Sicuramente per dare un segnale al governo affinché si occupi della questione sbarchi e migranti. Poi c’è anche l’aspetto elettorale: una mossa simile porterà ripercussioni contro il governo: la bocciatura d’ufficio non potrà fa altro che far accrescere il malcontento. Ma la Costituzione, in questo senso, parla chiaro.

