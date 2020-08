Musumeci firma l’ordinanza: «Entro le 24 di lunedì, tutti i migranti devono essere trasferiti fuori dalla Sicilia»

Il pugno duro era stato promesso nelle scorse ore. E adesso è arrivata l’ufficialità attraverso la firma e pubblicazione dell’ultima ordinanza. Il Presidente della Regione Sicilia, Nello Musumeci, ha annunciato che dalle 24 di lunedì 24 agosto entrerà in vigore il suo ultimo provvedimento nei confronti dei migranti ospiti della sua isola. Le norme, però, riguarderanno anche tutti quelli che – almeno fino al 10 settembre – tenteranno di sbarcare nelle città siciliane.

«Entro le 24 del 24 agosto, tutti i migranti presenti negli hotspot e in ogni centro i accoglienza devono essere improrogabilmente trasferiti e/o ricollocati in altre strutture fuori dal territorio della Regione Siciliana, non essendo allo stato possibile garantire la permanenza nell’Isola nel rispetto delle misure sanitarie di prevenzione del contagio», si legge nell’ordinanza. Il dove non si sa e, a questo punto, si attende una risposta del Viminale al chiaro segnale mandato da Musumeci con questo documento che entrerà in vigore a partire dalla notte tra il 24 e il 25 agosto.

Musumeci e l’ordinanza per mandare via i migranti dalla Sicilia

All’interno dell’ordinanza firmata da Nello Musumeci, non si parla solamente dello svuotamento e della chiusura degli hotspot e dei centri di accoglienza presenti su tutti il territorio dell’isola. Nel documento, infatti, si parla anche di un divieto di sbarco: «divieto di ingresso, transito e sosta all’interno della regione per ogni migrante che raggiunga le coste siciliane con imbarcazioni di grandi e piccole dimensioni, comprese quelle delle Ong».

La norma con validità fino al 10 agosto

Musumeci ha detto che questa sua ordinanza sarà inviata ai prefetti e al governo. Queste restrizioni, e decisioni, saranno valide a partire dalla mezzanotte di domani, lunedì 24 agosto. Il provvedimento – al netto di eventuali proroghe, sempre che non si apra uno scontro istituzionale con il Viminale (e non solo) – cesserà di avere valora il 10 settembre.

