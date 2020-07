Il presidente della Sicilia Musumeci: «Gli anni del fascismo con tante ombre e tante luci» | VIDEO

C’è il buonismo e poi c’è il fattocosebuonismo. Il primo è l’atteggiamento che viene criticato, da destra, negli esponenti della sinistra. Il secondo è un neologismo che sottolinea una attitudine sempre più frequente nell’ultimo periodo, ovvero quella relativa al fascismo che, al di là di essere la dittatura che ha promulgato le leggi razziali, che ha accentrato i poteri eliminando la democrazia, che ha trascinato l’Italia in guerra e in una crisi senza precedenti, avrebbe fatto anche cose buone. Nello Musumeci, presidente della Regione Siciliana, ha sintetizzato il concetto nel corso della presentazione di un libro a Mascali. Il pensiero di Nello Musumeci e il fascismo è in questo video girato il 17 luglio proprio a Mascali.

LEGGI ANCHE > Sicilia, Nello Musumeci: «Crocetta inadeguato politicamente, il Cara di Mineo va chiuso»

Musumeci e il fascismo: le luci del Ventennio

Nel corso dell’evento, infatti, Musumeci ha espresso parole di apprezzamento per il volume Etna 1928-2018. A 90 anni dall’ eruzione e dalla ricostruzione di Mascali. E ha anche ricordato, parlando del finanziamento del restauro della casa comunale, di come il fascismo abbia avviato una vera e propria gara di intelletti nel periodo degli anni Trenta a livello urbanistico, facendosi primo sponsor del razionalismo in architettura.

La frase finale con cui ha sintetizzato questo aspetto e il suo giudizio sul fascismo è la seguente: «È una storia che va studiata senza pregiudizi, senza preconcetti, sono passati 90 anni, con animo sereno. Con le ombre, tante, e con le luci, tante, di quegli anni».

Musumeci e il fascismo, l’attacco di Possibile

Il primo commento arriva dalla sezione catanese di Possibile: «Con queste parole vergognose il presidente della regione Sicilia Nello Musumeci, durante una visita a Mascali, ha elogiato le opere infrastrutturali del regime che a suo dire avrebbero innescato un processo di “modernizzazione” del Mezzogiorno. Attraverso l’ennesimo tentativo di revisionismo del periodo più buio e tragico della nostra storia recente, Musumeci dimostra di non aver mai rinnegato i suoi trascorsi politici tra le file del Movimento Sociale Italiano».