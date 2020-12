Addio a Paolo Rossi, i social in lutto per l’eroe del Mundial ’82

È morto Paolo Rossi. L’eroe del Mundial 1982 si è spento a 64 anni sconfitto da un male incurabile lasciando la moglie, Federica, e i tre figli Sofia Elena, Maria Vittoria e Alessandro. A dare per primo la notizia con un tweet è stato il giornalista della Rai Enrico Varriale, dando il via a quella che è diventata una vera e propria processione di dolore e ricordi sulla rete.

Una notizia tristissima : ci ha lasciato Paolo Rossi. Indimenticabile Pablito, che ci ha fatto innamorare tutti in quell’ Estate del ’82 e che è stato prezioso e competente compagno di lavoro in RAI, negli ultimi anni.

R.i.p. caro Paolo. — enrico varriale (@realvarriale) December 10, 2020

Morto Paolo Rossi, il dolore sui social

Tantissimi sui social i messaggi di dolore e ricordo per l’ex centravanti di Juventus, Vicenza, Como, Perugia, Milan e Verona. La notizia che è morto Paolo Rossi, il grande protagonista della coppa del mondo in Spagna, è stata accolta con dolore da giornalisti e addetti ai lavori, ma anche da semplici utenti, la maggior parte dei quali legati a Pablito per i tre gol segnati al Brasile al Sarrià di Barcellona nella partita decisiva per accedere in semifinale, ma anche per i due alla Polonia e quello alla Germania che lo incoronarono capocannoniere del Mondiale garantendogli anche il Pallone d’Oro.

Una morte, quella di Paolo Rossi, che arriva esattamente due settimane dopo quella di un altro grande eroe del calcio mondiale, Diego Armando Maradona. Due addii che hanno sconvolto il mondo del calcio, italiano e mondiale e che, insieme al tragico incidente aereo di gennaio nel quale sono morti Kobe Bryant, la figlia Gianna e altre 7 persone, fanno del 2020 uno degli anni neri dello sport mondiale.

Due campioni in cielo 🙏 RIP #PaoloRossi pic.twitter.com/r1F2yKRFkJ — Cri Napoli 💙 D10S (@1926_cri) December 10, 2020