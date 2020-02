Il leghista Morelli ‘cita’ Renzi mangiando patatine in diretta tv | VIDEO

Il linguaggio social si è impossessato, ormai da tempo, di quello politico. E a far partire questa dialettica a suon di snack era stato Matteo Renzi all’indomani dell’accordo tra Movimento 5 Stelle e Lega per il primo governo guidato da Giuseppe Conte. Quei pop corn oggi si sono trasformati in patatine mangiate in diretta dal deputato del Carroccio Alessandro Morelli durante il suo collegamento in diretta con Agorà, il programma di approfondimento politico mattutino in onda su Rai 3.

L’argomento principe di quel frangente della trasmissione condotta da Serena Bortone era, ovviamente, la discussione a distanza tra Matteo Renzi e Giuseppe Conte, protagonisti di un duello rusticano dopo la decisione di Italia Viva di disertare il Consiglio dei Ministri sulla riforma della prescrizione (e i voti contrari espressi dai suoi rappresentanti in commissione). Un dibattito che, evidentemente, annoiava il leghista Morelli.

Patatine 🍿 alle 8.30 a #agorarai “penso che agli italiani interessi di più se Conte e Bonafede risolvano i problemi dell’Italia. Non ci sono i popcorn, mangio patatine” @AMorelliMilano Lega #agorarai pic.twitter.com/py3w191ogo — Agorà (@agorarai) February 14, 2020

Il leghista Morelli e le patatine mangiate in diretta

«Non ho trovato i pop corn e ho preso le patatine – ha detto un gigioneggiante Alessandro Morelli mentre era intento a pescare le sfoglie fritte e salate dalla busta -. Perché penso che agli italiani interessi di più, francamente, se Bonafede, Conte e gli altri risolvano i problemi dell’Ilva e di Alitalia».

La citazione renziana

La citazione scenica è di renziana memoria e non è un caso che il deputato leghista abbia scelto di proporre questa gag proprio all’indomani di quella che sembra essere una rottura insanabile nella maggioranza, con l’ex segretario Pd protagonista di questa frattura. «Io ascolto con grande piacere – ha proseguito Alessandro Morelli -, non ci sono i pop corn e mangio le patatine».

(foto di copertina: frame video da Agorà, su Rati 3)