Oggi abbiamo scoperto che il capoluogo della Calabria è Catanzaro

No: Reggio Emilia non è il capoluogo dell’Emilia-Romagna. E no: Reggio Calabria non è il capoluogo della Calabria. L’interrogativo era nato oggi sui social dopo il passo indietro del neo-designato Commissario alla Sanità che ha comunicato al Ministero della Salute le sue ‘dimissioni’ a meno di 24 ore dalla sua nomina. Una storia paradossale, come lo è tutta questa intricata vicenda. Al netto di questo caso che a breve potrebbe/dovrebbe (deve) risolversi, il tutto è nato dal rifiuto della moglie di Eugenio Gaudio di trasferirsi proprio lì, a Catanzaro.

Queste le dichiarazioni dell’ex Rettore dell’Università La Sapienza di Roma a La Repubblica, quando ha annunciato il suo passo indietro dall’incarico appena ricevuto: «Motivi personali e familiari me lo impediscono». Ma quali sono? Mia moglie non ha intenzione di trasferirsi a Catanzaro. Un lavoro del genere va affrontato con il massimo impegno e non ho intenzione di aprire una crisi familiare». Ed ecco che sul web è nato l’interrogativo su Catanzaro.

Moglie di Eugenio Gaudio e il capoluogo Catanzaro

Sulla questione di opportunità che ha portato a questa decisione si è già detto tanto. Tutto. La situazione è sempre più paradossale e di analisi sul sistema sanitario calabrese (commissariato da dieci anni) e sui continui dietrofront delle ultime settimane ne sono state fatte tante. Quindi, questa volta, decidiamo di dare una chiave geografica partendo dallo stupore della gente. Perché in molti pensavano – per assonanza – che il capoluogo della Regione Calabria fosse Reggio Calabria. Ma non è così. Anzi, quella scelta – arrivata nel lontano 1970 – provocò grandi tensioni tra la città sullo Stretto e Catanzaro. Ma alla fine lo status quo rimase invariato. E oggi, anche ‘grazie’ alla mogli di Eugenio Gaudio, tutti sanno qual è il capoluogo della Calabria. Almeno questa nomina è servita a qualcosa.

