L’infermiera che, su Twitter, racconta dei «negazionisti fino alla morte»

Come al solito, la CNN si dimostra una spanna sopra gli altri. Il network americano è riuscito a intercettare la storia dell’infermiera Jodi Doering che racconta quello che succede nel suo pronto soccorso in South Dakota. La donna, il 15 novembre, è stata autrice di un thread molto virale su Twitter che l’ha portata all’attenzione mediatica per i contenuti espressi al suo interno. Il thread inizia da questo primo messaggio:

I have a night off from the hospital. As I’m on my couch with my dog I can’t help but think of the Covid patients the last few days. The ones that stick out are those who still don’t believe the virus is real. The ones who scream at you for a magic medicine and that Joe Biden is — Jodi Doering (@JodiDoering) November 15, 2020

LEGGI ANCHE > Negazionisti Covid, la storia del comizio interrotto perché serviva un dottore

Chi è Jodi Doering e perché è stata intervistata dalla CNN

Jodi Doering, in poche parole, spiega quali sono le sue sensazioni dopo un turno massacrante di lavoro in ospedale, in quegli Stati Uniti che stanno marciando rapidamente verso quota 250mila decessi. E rimane stupita da quelli che potremmo definire i “negazionisti fino alla morte”, quelli cioè che stanno morendo a causa del coronavirus e che ancora credono – fino all’ultimo minuto della loro esistenza – che tutto sia un gigantesco bluff, che quello che sta capitando loro non può essere vero.

Per questo, le persone se la prendono anche con i medici e il personale sanitario, gridando e chiedendo una sorta di medicina magica che – in qualche modo – possa risolvere la loro situazione. «Le loro parole prima di morire – ha spiegato in un’intervista alla CNN – sono “questo non può accadere, non è reale“. Inoltre, quando rivolgono l’ultimo saluto in videochiamata con i loro cari sembrano arrabbiati e carichi di odio».

Jodi Doering e l’intervista in video

A South Dakota ER nurse @JodiDoering says her Covid-19 patients often “don’t want to believe that Covid is real.” “Their last dying words are, ‘This can’t be happening. It’s not real.’ And when they should be… Facetiming their families, they’re filled with anger and hatred.” pic.twitter.com/tgUgP6znAT — New Day (@NewDay) November 16, 2020

La testimonianza è di quelle scioccanti, che ci fanno capire come un determinato tipo di informazione, quella dei negazionisti, tra siti internet e grandi network, possa incidere anche in un momento di passaggio così delicato come quello della morte. Essere parte di una pandemia globale che ci sta distruggendo, essere testimoni in prima linea e rimanere convinti di essere parte di un grande complotto, negando tutto. Fino alla morte, appunto.