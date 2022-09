Arriva la possibilità di modificare i messaggi Whatsapp inviati anche da desktop

Si tratta di una delle funzioni più desiderate dagli utenti: la possibilità di cambiare post o messaggi che sono stati scritti una volta inviati o lanciati sul web. Sono in molti quelli che ci lavorano e Whatsapp è tra questi. WABetaInfo, che carpisce leaks relativi alle modifiche che le piattaforme di messaggistica stanno testando, ha fatto saprre che Whatsapp – che già stava lavorando, negli scorsi mesi, alla possibilità di modificare messaggi Whatsapp già inviati via app – sta facendo la stessa cosa per i messaggi inviati da desktop.

LEGGI ANCHE >>> Sempre più vicina la possibilità di modificare i messaggi inviati su WhatsApp

Modificare messaggi Whatsapp da desktop: quando?

Come ha individuato WABetaInfo – mostrando lo screen di come dovrebbe apparire la funzione – la possibilità di cambiare i messaggi verrà estesa anche alla versione desktop di Whatsapp. Essa verrà rilasciata in un futuro aggiornamento di WhatsApp Desktop beta. Ancora non è dato sapere quando e con quale aggiornamento sarà data a tutti gli utenti Whatsapp la possibilità di modificare i messaggi inviati, ma la consapevolezza che la piattaforma ci sta lavorando anche da desktop chiarisce che il tutto non è finito nel dimenticatoio.

Modifica da app e da desktop, quindi, per fornire agli utenti la garanzia di poter cambiare un messaggio inviato (seppure ancora non sia noto se e con quali vincoli, per esempio quello di tempo). «WhatsApp sta sviluppando una nuova vista che consente di inserire il testo che sostituirà il messaggio originale – chiarisce l’analisi di WABetaInfo – Poiché questa funzione è in fase di sviluppo, non si conoscono ancora i dettagli relativi alla finestra temporale per consentire alle persone di modificare i propri messaggi: al momento, infatti, non è previsto alcun limite».

Per quanto riguarda la cronologia dei cambiamenti, in via del tutto teorica non dovrebbe essere resa disponibile. Per avere certezze, però, occorre che venga implementata e che vengano diffuse (o provate) le effettive peculiarità del sistema.