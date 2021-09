Le minacce informatiche legate alla pandemia: un report indica l’Italia al quarto posto

Una ricerca effettuata Trend Micro ha evidenziato come le cyber minacce nei primi sei mesi del 2021 siano state oltre 131mila. A guidare questa poco gradita classifica ci sono gli Stati Uniti (dato legato anche, ma non solo, al numero di cittadini)

Negli ultimi sei mesi, il nostro Paese si è distinto nel mondo dello sport andando a conquistare vittorie, successi e medaglie del tutto inaspettate. Dai Campionati Europei di calcio, a quelli di volley femminile (in attesa della semifinale ed eventuale finale nel maschile), passando per la campagna olimpica di Tokyo da record. Insomma, metà del 2021 a primeggiare su tutto e tutti. Per fortuna – prendendola con ironia perché la realtà mostra un risultato ben poco felice – la graduatoria delle minacce informatiche in Italia, legate ai temi della pandemia (e non solo), mostrano il nostro Paese al quarto posto in una classifica mondiale. Questo è quel che racconta l’ultima ricerca effettuata dagli esperti di Trend Micro.

«Mentre i programmi di vaccinazione continuano a essere implementati in tutto il mondo, proliferano anche le minacce legate ai vaccini contro il Covid-19 – si legge nella sinossi del report di Trend Micro -. Si tratta di file dannosi, e-mail, messaggi di testo, siti di disinformazione e pagine di phishing. Gli obiettivi abituali sono i settori delle telecomunicazioni, bancario, al dettaglio, governativo e finanziario». Questa la situazione globale riassunta in una grafica.

Minacce informatiche Italia e pandemia, Italia al 4° posto

Si fa riferimento al periodo che va dal 1° gennaio al 30 giugno del 2021. In vetta a questa poco invidiabile graduatoria troviamo gli Stati Uniti (anche, ma non solo, per un numero di abitanti – a.k.a. obiettivi sensibili – più elevato rispetto agli altri Paesi). Dietro gli USA troviamo la Germania e poi, un po’ a sorpresa, la Colombia. Ai piedi del podio c’è l’Italia, seguita dalla Spagna. Ma cosa dicono questi numeri? Prendiamo il nostro Paese: in Italia, negli ultimi sei mesi, sono stati individuati 131.197 tra attacchi tra e-mail di spam, malware e siti maligni a tema pandemia.

Pandemia e non solo

Il report di Trend Micro mostra anche una situazione più generale degli attacchi informatici Italia. Anche non legati strettamente a temi pandemici. La ricerca sui primi sei mesi del 2021, infatti, mostra come il nostro Paese sia ai vertici anche per quel che riguarda gli attacchi malware (attraverso virus malevoli): quarti al Mondo e primi in Europa con 28.208.577 attacchi registrati solo nella prima metà dell’anno. E non si parla solamente dei grandi attacchi hacker che sono stati raccontati dai giornali (come quello ai sistemi informatici della Regione Lazio, per esempio), ma di tutto quel sistema che va a colpire ogni singolo cittadino, ogni singolo proprietario di un dispositivo connesso alla rete.