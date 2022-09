Miley Cyrus denunciata da un fotografo per aver violato il copyright sui social

La cantante e attrice Miley Cyrus sta affrontando una causa per violazione del copyright per aver postato su Instagram una foto che la ritraeva e di cui però non possedeva il diritto di utilizzo. Il fotografo Robert Barbera, che ha scattato la foto in questione, ha citato in giudizio Cyrus in un tribunale federale della California per aver utilizzato la foto, già pubblicata su Instagram dal suo autore nel 2021, senza il suo permesso. Secondo Barbera, Cyrus avrebbe tratto profitto dalla pubblicazione della foto che avrebbe aumentato il traffico sul suo account e le entrate generate dalla vendita della sua musica. Barbera ha accusato le celebrità come Cyrus di aver «paralizzato se non distrutto le potenzialità di qualsiasi mercato per la fotografia».

LEGGI ANCHE > La Corte indiana ha ordinato a Telegram di fornire i dati dei trasgressori delle leggi sul copyright

Miley Cyrus denunciata per violazione del copyright: la vicenda

Lo scatto è stato pubblicato sui profili social della cantante senza citare i crediti nella didascalia, oltre a non aver chiesto il consenso alla divulgazione della foto al fotografo. La legge sul copyright tutela l’autore della foto e il soggetto protagonista dello scatto non riceve automaticamente il diritto a utilizzarlo. Dal momento che Miley Cyrus l’ha pubblicata, Barbera non può più venderla e ricavarne profitto. Proprio per questo motivo il fotografo ha deciso di denunciare la cantante chiedendo un risarcimento di 150mila dollari.

La foto di Robert Barbera, poi pubblicata da Miley Cyrus:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Robert Barbera (@papculture)

La causa contro Cyrus non deve sorprendere, in quanto è uno tra i numerosi casi di denunce di fotografi e paparazzi contro personaggi pubblici come influencer, attori o cantanti per l’uso improprio – e illegale – delle loro foto protette da copyright. Le cantanti Dua Lipa e Jennifer Hudson e la modella Emily Ratajkowski hanno recentemente affrontato cause simili per violazione del copyright. Lo stesso Barbera ha già citato in giudizio Dua Lipa, Ariana Grande e Justin Bieber, sostenendo una violazione del copyright.