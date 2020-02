MilanoNonSiFerma, lo spot della città che vuole ripartire | VIDEO

#MilanoNonSiFerma è il titolo dello spot per cacciare via la paura del coronavirus

#MilanoNonSiFerma è l’hashtag che si sta diffondendo nella giornata di oggi a partire dal profilo Instagram di Beppe Sala, che ha condiviso lo spot creato appositamente per conto di oltre cento brand della ristorazione italiana. Glovo, Signorvino, Spontini, Giusto, Cioccolati Italiani e tanti altri hanno voluto far leva sulla città capoluogo della Lombardia, nota per la sua operosità, per far passare un messaggio preciso: l’Italia non si deve fermare.

LEGGI ANCHE >>> L’Italia cambia strategia nella lotta al coronavirus

Gli imprenditori di Milano (e non solo) vogliono ripartire

Il clima che si respira in Italia dallo scorso weekend è di estrema paura. Intere città, compresa Milano, sono state fermate da ordinanze per prevenire il contagio. Il risultato sono strade deserte e saracinesche abbassate che, nel capoluogo lombardo, fanno ancora più effetto. In particolare nel mirino delle ordinanze sono finiti i musei, i cinema, i teatri, i locali che animano la città meneghina e non solo quella. Una situazione difficilmente sostenibile, a ben guardare, per tutti quei proprietari di locali che stanno subendo grandissime perdite economiche per questa situazione. Perdite che, per tanti di loro, vanno a incidere molto di più sulla loro esistenza di quanto non faccia il rischio di contrarre il coronavirus, che sempre più sta venendo fuori per quello che è: un’influenza dalla quale nella maggioranza dei casi si guarisce.

Lo spot #MilanoNonSiFerma per uscire dal clima di paura

Visualizza questo post su Instagram #forzamilano #milanononsiferma Un post condiviso da Beppe Sala (@beppesala) in data: 27 Feb 2020 alle ore 12:56 PST

Lo ha condiviso anche Beppe Sala, sindaco di Milano, sul suo profilo Instagram. Un gesto che sicuramente non passa inosservato e che la dice lunga sull’intenzione di Milano di sbloccare la situazione e ricominciare a vivere. Il testo dello spot, che alterna immagini di vita quotidiana vissuta serenamente, recita: “Facciamo miracoli ogni giorno, abbiamo ritmi impensabili ogni giorno, portiamo a casa risultati importanti ogni giorno. Perché ogni giorno non abbiamo paura”. All’hashtag #MilanoNonSiFerma si aggiungono poi i nomi di moltissime altre città, Roma e Codogno comprese. Il risultato, ovviamente, è virale sui social. Quel virale che – si spera – possa abbattere finalmente la paura diffusa sui social per colpa di fake news e allarmismo esagerato.

(Immagine copertina dallo spot#MilanoNonSiFerma)