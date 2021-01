Un pensiero espresso su Instagram e giù con gli insulti. Senza motivo. Nel mirino degli haters social è finita la showgirl e conduttrice svizzera Michelle Hunziker che, all’indomani della fiducia ottenuta dal governo Conte-2 al Senato, ha scritto sulla sua pagina Instagram alcune righe di riflessione sulla situazione politica (e non solo) in Italia. E già si parla di Michelle Hunziker contro il governo. Ma chi l’ha attaccata non ha letto in toto (e soprattutto compreso) le sue parole.

In particolare, le frasi criticate sono queste: «Mi preoccupa molto l’attuale situazione al governo. Trasmettono l’instabilità più totale e creano ancora più incertezze in tutti noi, invece di unirsi nel pieno di una pandemia mondiale rendendosi conto che ora serve UNITÀ per creare opportunità e lavoro. Non abbiamo bisogno di “assistenzialismo” bensì di essere messi nelle condizioni di poter sperare in un futuro di rinascita e di crescita economica. Per fare questo, converrebbe dare a tutti la possibilità di continuare le proprie attività senza un “cappio” al collo. Serve liquidità a sostegno delle aziende e dei liberi professionisti oltre ad investimenti per creare valore in futuro ma sopratutto non perderlo oggi perché significherebbe perderlo in maniera permanente».

Michelle Hunziker contro il governo? Saper leggere e comprendere un post Instagram

Insomma, un pensiero sulla situazione politica e sociale italiana. Michelle Hunziker contro il governo? Non esattamente. La showgirl svizzera sottolinea – come evidente a tutti – che la situazione tra Palazzo Chigi e il Parlamento non sia esattamente delle migliori, con numeri instabili che non danno la possibilità di coltivare il futuro con certezza. I numeri aridi che, inevitabilmente, combaciano con la situazione pandemica del nostro Paese. Criticarla per aver sottolineato come molte attività siano ben oltre il punto di crisi è una fredda e logica analisi di quel che abbiamo sotto gli occhi. Eppure, leggendo alcuni commenti, sembra che molte persone non abbiano compreso le evidenti difficoltà dell’Italia in questi mesi.

(foto di copertina: da profilo Instagram di Michelle Hunziker)