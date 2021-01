La perspicacia di Cesare Sacchetti

Apprezziamo lo sforzo di Cesare Sacchetti che sul suo profilo Twitter offre sempre dei bellissimi spunti di riflessione. Un collezionista di teorie del complotto, cospirazioni e (dis)informazione alternativa che calamita attorno a sé un grande seguito. Il fatto che poi, molte delle sue affermazioni siano smentite dai fatti è del tutto secondario. O forse no. Prendiamo, per esempio, uno dei suoi tweet più recenti, durante le dichiarazioni dei vari senatori a Palazzo Madama sulla fiducia al governo Conte-2.

La senatrice di +Europa, infatti, ieri non ha votato in favore della fiducia all’esecutivo. E Cesare Sacchetti – che ricordiamo essere il punto di riferimento di molti utenti su Twitter, con oltre 38mila followers – ha deciso di scavare per trovare la verità. Ed è arrivato a tutto ciò.

The Italian representative Emma Bonino has just announced that she won’t vote for Conte in today’s confidence vote. Bonino is backed by Soros, a Rothschild stooge. This means that the deep state no longer needs Conte and wants to replace him with someone else, most likely Draghi. pic.twitter.com/p4XFmOsAqo

— Cesare Sacchetti (@CesareSacchetti) January 19, 2021