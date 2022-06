Meta lancia un negozio di avatar e gli abiti firmati sono i primi prodotti

Meta sta lanciando un negozio online in cui gli utenti di Facebook, Instagram e Messenger possono acquistare abbigliamento digitale per il proprio avatar. È quanto ha riportato il sito theverge.com.



I primi marchi nel negozio sono Prada, Balenciaga e Thom Browne e i vestiti includono un completo da motocross, una felpa con cappuccio con logo e tute. In un post su Facebook, Mark Zuckerberg, CEO di Meta, ha affermato che presto verranno aggiunti altri marchi. “I beni digitali saranno un modo importante per esprimersi nel metaverso e un grande motore dell’economia creativa”, ha affermato. Le case di moda di lusso collaborano sempre più con aziende tecnologiche per creare capi digitali di marca. L’anno scorso, Fortnite ha introdotto le skin di Balenciaga in modo che i giocatori potessero acquistare capi come una felpa con cappuccio di marca per i loro personaggi di gioco. In Roblox, i giocatori possono visitare Gucci Town, con tanto di giardino con il logo del marchio e un negozio virtuale. Nonostante i big del lancio di Meta, la notizia è calata in sordina e l’azienda non ha risposto immediatamente a una richiesta di maggiori dettagli. Meta ha affermato che il negozio verrà lanciato “presto”, anche se le informazioni su come gli utenti accederanno al negozio non erano immediatamente disponibili. Si spera che i vestiti digitali costeranno meno di quelli reali. In un live streaming, Eva Chen, direttrice delle partnership di moda di Instagram, ha presentato in anteprima un look con una maglietta corta, jeans a vita bassa e una cintura bianca, indossata sull’avatar di Zuckerberg.

[CREDIT PHOTO: ITALY PHOTO PRESS]