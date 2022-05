Meta aggiorna l’informativa sulla privacy: «Più chiara»

Meta aggiorna la sua informativa sulla privacy con l’obiettivo “di rendere più chiare le pratiche in materia di dati”, anche con l’ausilio di esempi pratici e video. È quanto ha riportato l’agenzia di stampa Ansa.

In sostanza è una riprogettazione per renderla più comprensibile. “Anche se il testo appare diverso Meta non raccoglie, usa o condivide i tuoi dati in modi nuovi in seguito a questo aggiornamento normativo”, specifica la società. La novità interessa Facebook, Instagram e Messenger, a partire da oggi gli utenti riceveranno delle notifiche che avvisano dell’aggiornamento in vigore dal 26 luglio. Contestualmente Meta lancia due novità sul fronte delle impostazioni, per gestire con più facilità chi può vedere i post su Facebook e per le inserzioni pubblicitarie. «Visti i recenti miglioramenti alle disposizioni in materia di privacy e protezione dei dati apportati in tutto il mondo ci siamo impegnati a rendere più trasparenti le nostre pratiche in materia di dati – spiega Michel Protti, Chief Privacy Officer del Prodotto – Gli aggiornamenti che annunciamo oggi sono stati ispirati dai feedback di esperti di privacy, responsabili politici e delle persone che usano i nostri servizi. Il nostro obiettivo per il futuro è aggiornare la nostra Informativa sulla privacy con maggiore frequenza, man mano che identificheremo le aree da migliorare”.L’aggiornamento, specifica Meta, non si applica a WhatsApp, Workplace, Free Basics, Messenger Kids né all’uso dei dispositivi Questo senza un account Facebook, perchè a loro volta “hanno le proprie informative sulla privacy».

L’informativa sulla privacy, precedentemente conosciuta come Normativa sui dati, viene corredata anche da esempi, immagini e video esplicativi. Tra le altre cose, aggiunge spiegazioni più dettagliate relative al modo in cui la società usa e condivide le informazioni con terzi e come usa le informazioni relative alla posizione. È inoltre associata al Centro sulla privacy, un hub per rispondere ai dubbi degli utenti. implementato a inizio anno. Legati alla privacy, Meta introduce nuovi controlli per gestire chi può vedere i tuoi post su Facebook (ora quando si seleziona un pubblico predefinito, la scelta si applica ai nuovi post che si creano, prima il pubblico pre definito era di default quello del post più recente). Ma anche per gestire le inserzioni che si vedono sulle piattaforme, raggruppando Argomenti delle inserzioni e Categorie di interessi in un unico posto in cui è possibile accedere su Facebook e Instagram e che permette di impostare le preferenze relative agli argomenti delle inserzioni. Meta, infine, informa che sta aggiornando le Condizioni d’uso “per definire meglio le nostre aspettative e quelle delle persone che usano le nostre piattaforme, includono i diritti e gli obblighi descritti nei nostri Standard della community, per esempio i casi in cui possiamo disabilitare o chiudere gli account che violano le nostre Condizioni o i nostri Standard della community, i diritti di proprietà intellettuale altrui o altre leggi”.

[CREDIT PHOTO: ITALY PHOTO PRESS]