Thanksgiving, il messaggio di Joe Biden: “America, torneremo a sognare in grande”

Alla vigilia del giorno del Ringraziamento arriva il messaggio di Biden alla Nazione. Un messaggio di speranza e fiducia nel futuro, a un Paese spaccato, incattivito e impaurito a causa dell’emergenza Covid e degli oltre 13 milioni di contagiati e 268mila morti, oltre 2.300 solo nelle ultime 24 ore.

LEGGI ANCHE > Biden contro Trump: “Il suo rifiuto di accettare la sconfitta costa vite umane”

Il messaggio di Biden alla Nazione

Nel messaggio di Biden alla vigilia del Thnksgiving si ritrova una svolta netta rispetto agli ultimi quattro anni, con un invito alla speranza, all’ottimismo e all’unità. Un cambiamento radicale di tono rispetto ai messaggi di Trump, con un il presidente eletto che promettendo che presto gli Stati Uniti torneranno a sognare in grande, ha invitato gli americani a non pensare solo a sé stessi ma anche agli altri. “Il nostro futuro è luminoso” ha detto Biden dicendosi “ottimista come non mai sul futuro dell’America” e assicurando che il 21esimo secolo è “il secolo degli Stati Uniti”. Un messaggio nel quale il presidente eletto ha promesso che tutti insieme gli americani ricostruiranno l’economia, ribadendo che gli Stati Uniti torneranno a guidare il mondo con la potenza dell’esempio, non dando esempi della loro potenza e sottolineando nuovamente come priorità la lotta al cambiamento climatico, ma anche la ricerca scientifica per combattere non solo il Covid, ma anche malattie come cancro, diabete e Alzheimer, e la lotta al razzismo. Un programma, insomma, che ribalta totalmente la direzione dell’America rispetto agli ultimi quattro anni.

This Thanksgiving — and in anticipation of all the Thanksgivings to come — let us dream again. Let us commit ourselves to thinking not only of ourselves but of others. pic.twitter.com/FujMmmykUP — Joe Biden (@JoeBiden) November 26, 2020

L’altro messaggio di Biden e il pensiero per chi non c’è più

Il messaggio di Biden sul Thanksgiving non è stato il solo pubblicato oggi dal vicepresidente, che due ore prima aveva mandato un altro messaggio riservato a chi, in questa festa del Ringraziamento, farà i conti per la prima volta con l’assenza di chi se n’è andato a causa di una malattia. Una situazione resa ancora più comune quest’anno a causa degli oltre 268mila morti a causa del Covid-19. E proprio per questo il presidente eletto Biden ha voluto mandare un messaggio dedicato al tema, sottolineano come lui, che nel 1972 ha perso la prima moglie e la figlia in un incidente stradale e nel 2105 il figlio Beau per un tumore al cervello, sia consapevole del vuoto e del dolore che queste festività possono portare con sé. Un messaggio di empatia e calore umano che forse più di ogni altro marchia il cambio di tono e di livello della presidenza degli Stati Uniti.