Come evitare di perdere informazioni importanti nelle chat cancellate su WhatsApp

I procedimenti, con Android e per iOs, per il recupero dei messaggi eliminati

Può capitare spesso, può rappresentare un vero e proprio problema nel caso in cui, ad esempio, si utilizzi WhatsApp anche per motivi di lavoro. Ma i messaggi WhatsApp cancellati costituiscono una sorta di spauracchio per chiunque. Per questo è sempre opportuno avere un piano B che ci possa tutelare da questa stessa occorrenza. C’è un modo per stabilire come recuperare le chat su WhatsApp ed è diverso, ovviamente, sia che si tratti di un sistema operativo Android, sia che si tratti di un sistema operativo iOs.

Messaggi WhatsApp cancellati, come fare a recuperarli

Si utilizza, tuttavia, un metodo comune. Si tratta dell’utilizzo dello strumento del backup del servizio di messaggistica istantanea. Il primo passo, dunque – sia per gli utenti Android, sia per gli utenti iOs -, è quello di eliminare l’applicazione installata sul proprio smartphone. Non si può pensare, infatti, di recuperare i messaggi cancellati su WhatsApp senza effettuare questa breve operazione.

Questo escamotage, infatti, serve per sfruttare l’ultimo backup automatico realizzato dall’applicazione e “riportare indietro” la nostra versione di WhatsApp al momento cronologico risalente, appunto, all’ultimo backup. Ovviamente, questo aspetto prevede un piccolo effetto collaterale: i messaggi inviati successivamente rispetto al backup non verranno recuperati. Il presupposto dell’operazione, del resto, è quello di recuperare chat del passato, indipendentemente dai messaggi ricevuti nel lasso di tempo successivo.

Come fare il backup di WhatsApp

Alla voce “impostazioni” di WhatsApp e nella sezione “chat” si può verificare a quanto risale l’ultimo backup dell’applicazione. A questo proposito è opportuno ricordare che è possibile fare un backup di WhatsApp su Google Drive, seguendo questi semplici passaggi:

avere un account Google attivo sul telefono;

utilizzare l’applicazione Google Play Services installata sul telefono;

avere dello spazio libero sufficiente sul telefono per poter creare il backup;

godere di una connessione Internet forte e stabile.

Quest’ultimo aspetto è opportunamente indicato, ad esempio, sul blog ufficiale di WhatsApp alla voce FAQ – Centro Assistenza.

Come recuperare i messaggi cancellati su WhatsApp da locale

Chiusa questa parentesi, è bene sottolineare che il backup con recupero su Drive può essere effettuato sia per la versione WhatsApp per Android, sia per la versione WhatsApp per iOs. Discorso diverso, invece, per il recupero delle chat al di fuori del Drive. Quest’ultima circostanza può essere ritenuta necessaria nel momento in cui l’ultimo backup fosse antecedente rispetto alla data del messaggio cancellato e che si desidera recuperare.

Per la versione Android di WhatsApp questa operazione è più semplice, dal momento che l’applicazione genera anche dei backup in locale. Recuperarli è possibile attraverso un file manager. Nel caso dell’applicazione in versione iOs non è possibile sfruttare i backup locali.