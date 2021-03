Whatsapp non farà più mandare “vocali di dieci minuti” a Tommaso Paradiso

«Ti mando un vocale di dieci minuti soltanto per dirti quanto sono felice»…o anche no! Su Whatsapp non sarà più possibile fare quello che Tommaso Paradiso citava nella sua “Felicità puttana” con i Thegiornalisti. O meglio, per gli odiatori degli interminabili messaggi vocali su Whatsapp – che sono veramente tanti – sarà possibile ascoltare quei minuti di audio velocizzandoli. Whatsapp sta lavorando alla funzione dei vocali Whatsapp velocizzati e, seppure non si sappia ancora bene come e quando sarà disponibile questa nuova funzione, in molti la stanno già celebrando.

Cosa sappiamo dei vocali Whatsapp velocizzati

WhatsApp is finally testing an option to change the playback speed for voice messages. 🔥

Screenshots will be published here on @WABetaInfo when available in a future beta build. — WABetaInfo (@WABetaInfo) March 11, 2021

A dare l’anticipazione è stato WABetaInfo su Twitter. «Finalmente Whatsapp sta testando un’opzione per cambiare la velocità di riproduzione degli audio», scrivono su Twitter, specificando che si tratta di una funzione «in via di sviluppo che sarà disponibile in futuro tramite aggiornamento iOS e Android». Ancora non si ha contezza di come verrà visualizzata – WaBetaInfo ha chiarito che non appena gli screen della funzionalità saranno disponibili li pubblicherà – e di quanto tempo servirà ancora perché sia resa disponibile per tutti quanti gli utenti del celebre servizio di messaggistica istantanea.

La fine di un’era (anche se Telegram lo permette già dal 2018)

Sui social è stato fatto notare che chat rivali di Whatsapp come Telegram danno agli utenti questa possibilità già da tempo. Il servizio rivale appena citato, per esempio, già dal 2018 permette di ascoltare i messaggi vocali ricevuti al doppio della velocità. Ancora non è possibile capire se Whatsapp darà la possibilità di riprodurre i contenuti solo al doppio della velocità o anche a velocità intermedie come 1,25 o 1,5. Per saperne di più occorre aspettare una comunicazione ufficiale da parte di Whatsapp, che recentemente ha introdotto la funzione delle foto che si autodistruggono.