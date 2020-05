Vincenzo De Luca a Feltri: «Meridionali inferiori? Dipende da quello che decidiamo di misurare» | VIDEO

Non solo il Fazio Fratacchione. L’intervento in collegamento di Vincenzo De Luca con Che Tempo che Fa – andato in onda domenica sera su Rai 2 – ha regalato moltissime perle che rimarranno nella storia della televisione. Il Presidente della Regione Campania ha citato Naomi Campbell, filosofia varia e ha anche risposto a Vittorio Feltri dopo le polemiche per quella dichiarazione rilasciata dal direttore di Libero a Fuori dal Coro (era martedì 21 aprile) in cui ha parlato di «meridionali inferiori». E, con il suo stile, De Luca ha voluto replicare così.

«In questi giorni ho sentito cose intollerabili nei confronti dei meridionali – ha detto Vincenzo De Luca in collegamento con Fabio Fazio a Che Tempo che Fa (Rai 2) – Ma è mai possibile che ancora oggi qualcuno si possa permettere che i meridionali sono inferiori. Poi, per dir la verità, dipende da quello che decidiamo di misurare sulla inferiorità. Ma, comunque, lasciamo perdere».

Visualizza questo post su Instagram Meridionali inferiori? Arriva la risposta di #DeLuca a Vittorio #Feltri Un post condiviso da Arturo Minervini (@arturo_minervini) in data: 3 Mag 2020 alle ore 11:59 PDT

Meridionali inferiori, la risposta di De Luca a Feltri

Insomma, quei puntini lasciati sospesi da Vincenzo De Luca nella sua replica a Vittorio Feltri accompagnano quella sua dichiarazione. Il direttore di Libero non era nuovo, prima del 21 aprile scorso, a prese di posizione alquanto controverse – diciamo così – nei confronti del Sud Italia. Per questo motivo, quelle sue parole a Fuori dal Coro hanno rappresentato la classica goccia che ha fatto traboccare il vaso dell’indignazione. Quel «meridionali inferiori» non è passato inosservato all’AgCom, all’ordine dei giornalisti, agli edicolanti del Sud e al Comune di Napoli che ha deciso di querelare il giornalista.

(foto di copertina: da Che Tempo che Fa, Rai 2)