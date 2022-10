Nelle scuse di Memo Remigi, sospeso dalla Rai, è chiara la volontà di minimizzare la molestia a Morlacchi

Ci sono vari attori in questa scena, almeno quattro: c’è Memo Remigi, il molestatore, c’è Jessica Morlacchi, la persona molestata, c’è la Rai che parla attraverso la voce della conduttrice di Oggi è un altro giorno Serena Bortone e ci sono i social. Nel ripercorrere la vicenda – iniziata nel corso della puntata del programma del talk pomeridiano di Rai 1 dello scorso venerdì 21 ottobre durante il promo della trasmissione – è fondamentale spiegare come la vicenda è arrivata a raggiungere il gran clamore mediatico che ha ottenuto. Ripercorriamo la vicenda

LEGGI ANCHE >>> La giornalista molestata dopo Empoli-Fiorentina utilizza IG per identificare l’uomo e denunciarlo

Il video con Memo Remigi che palpeggia Jessica Morlacchi

Memo Remigi palpa in diretta Jessica Morlacchi #OggièUnAltroGiorno pic.twitter.com/eD8WNlU3TL — Fabio Fabbretti (@fabiofabbretti) October 27, 2022

Con Memo Remigi e Jessica Morlacchi in trend, il video oggi è ovunque sui social. Remigi è diventato famoso negli anni ’70, come cantante, ed è stato – prima di diventare parte del team della trasmissione Rai – ospite fisso a Propaganda Live dove interveniva sia per cantare che come opinionista. Nel video si vede bene, verso la fine, come la mano dell’uomo si sposti prima dal braccio della donna (e già sul braccio stringeva a intermittenza, mostrando parecchia confidenza) al fianco per poi, inequivocabilmente, andare dietro sul sedere. La reazione di Morlacchi è rapida e inequivocabile, con tanto di schiaffo alla mano, riportata sul fianco e tenuta bloccata.

Immediatamente dopo la trasmissione della puntata, venerdì scorso, una utente ha postato su Twitter il video facendo notare la cosa: «Memo Remigi tocca il fondoschiena Jessica Morlacchi… Ma è tutto regolare. Vergogna». La situazione è stata quindi commentata sui social ed è nata lì, fino ad approdare a Striscia La Notizia nella serata di ieri e ad arrivare tra le pagine di Dagospia. Nel programma tv si è parlato ironicamente di «tempesta ormonale» e di «mano morta», tra le pagine digitali invece si legge «un piccolo terremoto dietro le quinte della trasmissione».

Toni, questi, che sembrano minimizzare una vicenda e una tipologia di interazione che – secondo quanto poi affermato da Remigi stesso – sembrerebbero essere quasi all’ordine del giorno negli ambienti televisivi. Il fulcro del discorso, per quanto Remigi possa alludere a «goliardia» e a gesti che comunemente si fanno tra colleghi è che, palesemente, Morlacchi abbia dimostrato di non gradire la cosa, al di là di qualsiasi consuetudine televisiva a cui Remigi possa alludere – come vedremo in seguito, nell’articolo, riportando le parole con cui il diretto interessato ha raccontato la sua versione -.

Il cantante licenziato dal programma

Vista la polemica che è montata, alla fine il team del programma – anche alla luce del fatto che Remigi non è presente da lunedì – ha dovuto chiarire la questione attraverso le parole della conduttrice Serena Bortone: «Come avrete notato, da lunedì Memo Remigi non fa più parte del nostro gruppo di lavoro. Remigi in questo studio si è reso responsabile di un comportamento che non può essere tollerato in questo programma, in questa azienda e per quanto mi riguarda in nessun luogo – afferma la conduttrice -. Per rispetto della persona coinvolta avevamo mantenuto il riserbo, ma ora che l’episodio è diventato pubblico, sento di avere un dovere di sincerità con voi, di esprimere anche pubblicamente la mia solidarietà a Jessica. Solidarietà mia, della direttrice, dell’azienda e il mio profondo dispiacere. Mi fermo qui, per ora».

Se, in un primo momento, si è parlato di allontanamento di Remigi, ora arriva la conferma da parte della Rai del licenziamento. Ecco la nota del servizio pubblico, che condanna apertamente il gesto del cantante: «A seguito di un comportamento in violazione del Codice Etico dell’Azienda, la Direzione Day Time aveva già deciso lo scorso sabato 22 ottobre la sospensione delle presenze nella trasmissione che è stata comunicata all’interessato. La Commissione stabile per il Codice Etico dell’Azienda ha confermato la violazione delle norme».

La storia di Morlacchi e l’intervista di Remigi

Lato Morlacchi, questo pomeriggio – attorno all’ora di pranzo – la donna ha scelto di condividere quella che è una probabile allusione alla vicenda tramite le sue storie Instagram: «Non possiamo scappare da ciò che vuole il destino per noi… è la vita che decide… inutile impegnarsi a remare contro o forzare in positivo. Tutto accadrà al momento giusto e ciò che sarà sarà». Remigi, lato suo, è stato intercettato da Fanpage e ha dichiarato di non essere al corrente della sospensione, dando la sue versione dei fatti.

Parla di «gesto involontario»: «Non c’è niente da spiegare, abbiamo sempre avuto un’atmosfera goliardica tra noi, tra gli affetti stabili, si scherza e ci si fa degli scherzi». Ciò che ha fatto, poi, sarebbe un tentativo di sistemare un microfono: «Gli ho messo la mano dietro perché stava cadendo questo microfono e scherzando gli ho dato la pacchetta sul sedere. Ma non entriamo nei particolari, dico solo che non avevo nessuna intenzione di essere un uomo libidinoso, ho l’età che ho e non sono mai stato questo tipo di persona», afferma il cantante.

Dicendo di essersi scusato con la collega, ha inoltre affermato di non aver avuto «alcuna intenzione di metterla sul piano della volgarità e della violenza su di lei. È stata una cosa goliardica, ci si danno pacche sulle spalle e qualche volta anche sul sedere». Non manca neanche la precisazione rispetto al clima per coloro che lavorano in televisione: «Se guardiamo cosa succede per davvero in televisione, non mi sembra che sia stato questo grande scandalo».