La Meloni ai giornalisti parlando di Lobby Nera: «Voi la morale non potete farla a nessuno»

«Per quanto si possa fingere di non vederlo, era tutto studiato scientificamente, a tavolino. Non da Fanpage ma da un intero circuito, da un intero circo se vogliamo.», comincia Giorgia Meloni nel video che ha condiviso su Facebook nella mattina delle elezioni comunali 2021. Afferma che quei dieci minuti di video dell’inchiesta Lobby Nera sono stati «tagliati e cuciti arbitrariamente, piazzati in prima serata a due giorni dalla elezioni in modo che finissero sui giornali a due giorni dalla elezioni». Giorgia Meloni su Lobby Nera e sul giornalismo italiano è netta e fa accuse gravi – a Fanpage e a Formigli per aver trasmesso il servizio in prima serata su La7 a Piazzapulita – costruendo la storia secondo il suo punto di vista.

Le due parole di Meloni su Lobby Nera nel video contro i giornalisti

Moltissime le parole spese contro i giornalisti e sul tempismo dell’inchiesta di Fanpage, molte poche quelle dedicate alle immagini di Carlo Fidanza trasmesse dalla video-inchiesta: «Le immagini che abbiamo visto hanno colpito anche me e io chiedo quei video anche e soprattutto per andare a fondo di questa vicenda perché dalle nostre parti siamo molto rigidi con le regole di comportamento dei nostri dirigenti». Palesi e gravi le accuse di manomissione del materiale girato, basate sul fatto che il direttore di Fanpage avrebbe definito «oscena la mia richiesta di vedere le dieci ore di girato».

Giorgia Meloni contesta il lavoro giornalistico

Meloni si rivolge alla stampa contestando metodologia del lavoro svolto in tre anni e il girato che ne è risultato. A fine video si rivolge direttamente alla stampa: «Voi giornalisti, finto-indignati, che non avete scritto una riga sui 24mila euro trovati nella cuccia del cane di una senatrice Pd, sullo schifo che si sta consumando attorno al Monte dei Paschi di Siena, sui 100 milioni di mascherine farlocche e strapagate con i soldi degli italiani da Domenico Arcuri attraverso una società di intermediazione che aveva un unico dipendente, mentre la gente moriva… voi la morale non potete farla a nessuno, non state lì a spiegarmi cosa dovrei fare o chi dovrei essere: io non sarò mai come voi».

Invitando a condividere il video, infine, afferma che FdI non avrà «molti amici tra i poteri forti ma qualche amico tra gli italiani per bene, quello ce lo abbiamo ancora».