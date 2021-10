Giorgia Meloni chiede a Fanpage l’intero girato della sua inchiesta “Lobby Nera”

La redazione del quotidiano online ribadisce come tutto ciò che è stato mandato in onda (anche giovedì sera a Piazzapulita) non sia stato artefatto. Ma Fratelli d'Italia valuterà le eventuali responsabilità solo dopo aver visto le registrazioni nella loro interezza

L’inchiesta “Lobby Nera” ha fatto rumore. Oltre alla cassa di risonanza social (e del mondo del web, più in generale), l’impulso dato dalla messa in onda del servizio realizzato dal team Backstair di Fanpage a Piazzapulita (su La7) ha accresciuto la rilevanza mediatica a questo caso (politico e non solo), fino alle porte dei vertici dei partiti. Mentre si attende una presa di posizione netta da parte di Giorgia Meloni, Fratelli d’Italia prende tempo dicendo di esser pronta a valutare eventuali responsabilità solo dopo aver visionato l’intero girato.

Si chiede, dunque, di poter accedere a tutte le riprese registrate nel corso di questa inchiesta fatta “sotto copertura”. L’inviato di Fanpage, infatti, è entrato in contatto con l’eurodeputato di Fratelli Carlo Fidanza – uno dei protagonisti di questa vicenda – fingendo di essere ben altro. Non certo un giornalista. E da lì, dopo esser riuscito a creare un rapporto di fiducia ed empatia con molte delle persone citata (e visibili) all’interno di “Lobby Nera”, è stato in grado di carpire tutto quello che è stato mandato in onda giovedì sera nel programma condotto da Corrado Formigli.

“Lobby Nera”, Meloni chiede l’intero girato a Fanpage

E oggi sul sito di Fanpage troviamo la nota ufficiale scritta dal partito con le richieste inoltrate alla redazione diretta da Francesco Cancellato: «Fratelli d’Italia chiederà alla testata Fanpage e alla redazione della trasmissione ‘Piazza Pulita’ su La 7 di ottenere il girato integrale, senza tagli o manomissioni, del video mandato in onda questa sera, in modo da poter valutare compiutamente eventuali responsabilità di esponenti di Fdi anche in relazione ai contatti con persone da tempo estranee a Fdi proprio in ragione delle loro posizioni incompatibili con quelle del nostro movimento. Non ce ne vogliano Piazza Pulita o Fanpage ma non ci sentiamo sereni nel valutare i nostri dirigenti esclusivamente sulla base di filmati montati e fatalmente trasmessi a poche ore da un’importante tornata elettorale. Non prenderemo per oro colato quanto riportato con il palese intento di infangare la nostra onorabilità. Verificheremo i fatti nella loro interezza e, se necessario, prenderemo provvedimenti commisurati alle eventuali oggettive responsabilità, come abbiamo sempre fatto».

La replica della redazione

Insomma, come accaduto nella Lega per il caso Morisi, il riferimento temporale all’imminente tornata elettorale (si vota in oltre 1.300 comuni e anche per il rinnovo – prima della scadenza per la morte di Jole Santelli – dell’amministrazione regionale in Calabria) non poteva mancare. Dal canto suo, però, la redazione di Fanpage ribadisce di non aver artefatto quanto mandato in onda e di esser pronta a un confronto con il partito di Giorgia Meloni.

