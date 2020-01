Secondo Costanzo ha ragione la Boldrini: «A Sanremo sempre un conduttore artistico uomo e donna»

Sul Festival di Sanremo si stanno facendo tanti discorsi in merito alla parità di genere, soprattutto dopo la contestata frase del conduttore artistico della manifestazione canora Amadeus che ha apprezzato, tra le doti di una delle sue ospiti Francesco Maria Novello, quella di stare sempre un passo indietro rispetto all’uomo (nella fattispecie, Valentino Rossi, compagno della donna). A Un giorno da pecora, Laura Boldrini aveva proposto una conduzione artistica femminile accanto a una conduzione artistica maschile, come regola di base per il Festival di Sanremo.

Maurizio Costanzo appoggia l’idea di Laura Boldrini sulla parità di genere nella conduzione

A supportare questa ipotesi, ci ha pensato – sempre dai microfoni della trasmissione di Radio1 – Maurizio Costanzo. «L’ipotesi portata avanti da Laura Boldrini non è affatto una cattiva idea». La dichiarazione, in chiusura di intervista, arriva da una voce autorevole del mondo dello spettacolo, che tanta parte ha avuto anche nella storia della televisione italiana.

Tuttavia, sulle polemiche di questi giorni, il suo giudizio è piuttosto sfumato. Secondo Costanzo, fanno parte del sistema Sanremo e non valuta positivamente né le proposte di boicottaggio (come quella avanzata da Claudia Gerini), né chi prende di petto la situazione (come ha fatto Michelle Hunziker): «Claudia Gerini vorrebbe organizzare un gruppo per boicottare Sanremo? Ma che je dice la testa a questa… La verità è che la Gerini, la Hunziker chiedono la grazia alla Madonna per fare Sanremo – ha detto Maurizio Costanzo -. Fate lavorare in pace Amadeus».