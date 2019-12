Salvini sul Mes non ha capito il CACs | VIDEO

“Chi non sa fare insegna” dice il detto, ma nel caso di Matteo Salvini potrebbe essere declinato come “chi non sa, spiega e distrugge”. Il leader del Carroccio, impegnatissimo in una grande battaglia contro il fondo salva stati, da giorni ne dice di ogni sul MES. Tanto che nella mente di molti italiani è sorta la domanda: “Cos’è il Mes?”. Salvini, prontissimo a cogliere la palla al balzo, allora organizza una serie di eventi in cui verrà spiegato agli italiani in cosa consiste il fondo salva stati europei e perché sia una carognata contro gli italiani. Ma deve aver perso gli appunti per strada perché, interrogato da Fanpage, non passa l’esame.

Matteo Salvini vuole spiegare agli italiani il MES, ma dimostra di non conoscerlo | VIDEO

Due domande, come ai tempi degli esami sprint all’Università. «Cosa sono le CACS?» chiede il giornalista di Fanpage. «Le clausole» risponde Salvini, ma non è sufficiente: gli viene chiesto di argomentare e ampliare la risposta, proprio come quando si viene interrogati a scuola. «Le clausole che sono in cauda venenum – risponde il leghista- che hanno alcuni dei principali problemi del MES». Meglio di prima sicuro, poi però la domanda che fa cascare il palco: «Ma l’acronimo Cacs cosa significa?». A quel punto, come ogni studente sicuro di sé ma colto in fallo ha fatto almeno una volta nella vita, Salvini tenta di buttarla in caciara. «Amico mio, eeeee……» e se ne va, dopo un gran bel bacio. Rimandato a settembre. L’acronimo, per la cronaca, sta per “clausole di azione collettiva”.