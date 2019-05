Sea Watch, Salvini accusa il M5S: «Volevate far morire in mare i bimbi?»

La notizia della giornata è l’apertura allo sbarco di 18 persone che erano a bordo della Sea Watch. Il Viminale, infatti, ha dato il via libera all’accesso al suolo italiano a sette bambini – accompagnati da sette madri e tre padri – e una persona ferita con ustioni gravi. Matteo Salvini, però, ha ribadito che la sua politica dei porti chiusi prosegue a spron battuto, ma da uomo e padre non poteva mettere a repentaglio la vita di quei minori. Cosa che, secondo quanto dichiarato dal leader della Lega, avrebbe voluto fare il Movimento 5 Stelle.

«Nessun passo indietro sugli sbarchi. La SeaWatch3 non entra nelle acque territoriali italiane e i porti restano chiusi. Sono scesi solo bambini con i genitori e un malato – ha detto Matteo Salvini dai microfoni di Zapping su Rai Radio1 -. Secondo il Movimento 5 Stelle avremmo dovuto lasciarli morire in mare? Se la pensa così, non sono d’accordo. E sono sorpreso: a gennaio proprio il Movimento 5 Stelle chiedeva di far sbarcare in Italia donne e bambini a bordo della solita SeaWatch, che in quell’occasione era addirittura al largo di Malta».

Provocazioni che hanno l’amaro sapore della campagna elettorale che prosegue a spron battuto e a suon di insulti a distanza. E questa illazione del leader della Lega, che sembra illegittima dato che anche oggi, in diretta su Facebook, ha ribadito che le uniche decisioni sugli sbarchi sono le sue e che non accetta il parere neanche del presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Insomma, un controsenso e una realtà che sembra essere capovolta. O, almeno, questo è il messaggio che ha voluto far passare il ministro dell’Interno.

Il decreto sicurezza bis

E lo scontro a distanza prosegue sul decreto sicurezza bis. «Ce l’hanno tutti i ministri da tempo, è aperto a migliorie e emendamenti. È un punto di partenza – ha proseguito Matteo Salvini -. Ma se nel Movimento 5 Stelle qualcuno pensa che se viene approvato Salvini fa bella figura e gli italiani lo votano. A me sembra che gli italiani lo fanno per quello che abbiamo fatto in questi mesi».

