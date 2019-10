Durante la trasmissione Non è L'Arena, Massimo Giletti e Giorgia Meloni hanno detto che da anni non viene eletto il presidente del consiglio

Dopo l’esplosione delle polemiche sui social network per la “gaffe” di Massimo Giletti e Giorgia Meloni durante la trasmissione Non è l’Arena, in cui hanno convenuto che «sono anni che non eleggiamo un presidente del Consiglio», il conduttore replica brandendo la sua laurea in giurisprudenza.

Massimo Giletti replica: «Ma quale gaffe sull’elezione del premier!»

«Ma quale gaffe sull’elezione del premier! Sono laureato in giurisprudenza con 110 e lode. Conosco molto bene la Costituzione»: con queste parole consegnate all’Adnkronos Massimo Giletti cerca di spegnere la polemica nata dopo la messa in onda della puntata de Non è l’Arena. «È chiaro che mi riferivo ad un fatto: da molti anni succede che diventi premier qualcuno che non è stato chiaramente presentato come candidato premier durante la campagna elettorale» ha aggiunto Giletti all’agenzia di stampa, spiegando che «l’ultimo presidente del Consiglio indicato come candidato premier di una coalizione già durante la campagna elettorale è stato Silvio Berlusconi, quindi dal 2008 al 2011». Un fatto che non «è più successo, né con Mario Monti, né con Enrico Letta, né con Matteo Renzi, né con Paolo Gentiloni, né con Giuseppe Conte», fatto che secondo Giletti «non è un bene». Anzi: «È una cosa triste», conclude.

