Massimo Giletti confessa: «Per anni ho inscatolato balle di cotone»

Una lunga intervista in cui Massimo Giletti parla di tutto, dalla sua infanzia ai suoi trascorsi in Rai, fino al presente. Presente che si chiama ‘Non è l’arena’. Il conduttore del programma di La7, in onda la domenica, si è raccontato al quotidiano Il Giornale. E lo ha fatto senza dimenticare il suo passato, quando insieme al papà Emilio, oggi 90 anni, andava in azienda con la tuta da operaio.

Massimo Giletti: «Quando aprivo, inscatolavo e sfilacciavo 10mila chili di balle di cotone»

Ed è proprio durante il suo passato che emergono le curiosità più interessanti dell’intervista: «Lavoravo nell’azienda di famiglia. Poi ho deciso di fare il giornalista: fino al 1999 d’estate lavoravo nell’azienda di papà ogni estate. Ricordo la fatica di aprire 10mila chili di balle di cotone. Le sfilacciavo e le inscatolavo. I dipendenti di papà andavano in ferie. Perché lo facevo anche se non ne avevo bisogno? Soltanto in questo modo capisci cosa vuol dire guadagnarsi la vita».

Massimo Giletti: «Il ruolo del giornalista è fare una tv di rottura»

Le fatiche del mestiere, il pensiero ricorrente di mollare tutto e fare una tv più leggera. Massimo Giletti non lo nega. Ma poi, la forza di continuare per «dare voce a chi fatica a trovare spazio» prevale nella sua testa. «Spesso costruire battaglie, essere attaccati, è un peso psicologico duro da sopportare. Ma il giornalista ha un ruolo: fare una tv di rottura. Ed è per questo che non mollo».

La carriera televisiva di Massimo Giletti

Nel 1988, a 26 anni, Massimo Giletti inizia una collaborazione con Giovanni Minoli nella redazione del programma televisivo Mixer, dove rimane per circa sei anni. Nel 1994 fa la sua prima apparizione come conduttore, quando presenta il programma Mattina in famiglia su RaiDue. Fino al 1996 conduce anche Mezzogiorno in famiglia insieme a Paola Perego. Da settembre di quell’anno presenta I fatti vostri, sempre su Rai Due. Fino ai primi anni Duemila conduce Il lotto alle otto e Casa Raiuno, per poi presentare insieme a Mara Venier Domenica In. Fino al 2016, dopo alcune sospensioni dall’Ordine dei giornalisti per violazione delle norme sul divieto di commistione tra informazione giornalistica e pubblicità, è al timone de L’arena. Nel 2017 si trasferisce a La7, dove conduce Non è l’Arena.

[CREDIT PHOTO: ANSA/CLAUDIO PERI]