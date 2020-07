Massimo Giannini dice che Salvini era «una minaccia all’ordine costituito»

Nel corso della trasmissione In Onda, trasmessa da La7 il 28 luglio, il direttore de La Stampa Massimo Giannini ha affrontato un argomento molto ampio e vasto che, nella formulazione del suo discorso, ha fatto molto discutere e ha portato alcuni politici o ex politici a riprendere le sue parole in maniera polemica. La domanda di fondo era su cosa si basasse l’alleanza di governo che attualmente sta amministrando l’Italia. La risposta che ha dato il direttore de La Stampa individua questo quid in una strategia di contenimento rispetto all’avanzata di Matteo Salvini.

LEGGI ANCHE > Giannini a Travaglio: «Repubblica non è un giornale ideologizzato»

Massimo Giannini e l’ordine mondiale che esiste

Per esprimere il concetto, però, Massimo Giannini parla di un ordine mondiale, che – stando alle sue parole – esisterebbe. È stato spiazzante aver sentito da lui queste parole, dal momento che il concetto di ordine mondiale, spesso, è utilizzato da politici sovranisti, anche se in accezione molto più estrema e molto più esasperata. Per Massimo Giannini l’ordine mondiale è rappresentato dalle tecnocrazie, compresa l’Unione Europea.

Che siate di destra, di sinistra, di centro o anarchici, se credete alla democrazia, queste parole non possono che farvi rabbrividire. Non le pronuncia un ubriacone al bar sport ma un autorevole direttore. pic.twitter.com/f4cl3Wy8kF — Guido Crosetto (@GuidoCrosetto) July 29, 2020

«Uno degli elementi fondamentali che ha spinto questo governo a nascere – ha detto Giannini – è la tutela di un ordine mondiale. Perché lo dobbiamo dire: un ordine mondiale esiste. Sono le élite, sono i tecnocrati, chiamiamoli come vogliamo. Tutto ciò che rappresenta una minaccia all’ordine costituito viene guardato dalle cancellerie e dalle tecnostrutture con qualche preoccupazione».

Massimo Giannini e la minaccia costituita da Salvini

Poi, Giannini ha rincarato la dose parlando in modo particolare proprio di Matteo Salvini. «Salvini era una minaccia a questo ordine costituito – ha detto il direttore de La Stampa -. Per l’Italia poteva rappresentare una minaccia democratica, mentre per l’Unione Europea rappresentava una minaccia perché rimetteva in discussione una serie di certezze che erano state acquistate nei decenni, giuste o sbagliate che siano».

Non è passata inosservata la frase di Giannini, che è stata ripresa da ex rappresentanti delle istituzioni con molti followers sui social network come Guido Crosetto (ex parlamentare di Fratelli d’Italia). Quest’ultimo ha sottolineato come questa frase pronunciata da un autorevole direttore di un quotidiano nazionale possa suonare piuttosto anomala. Il riferimento a un ordine mondiale, solitamente, è uno degli argomenti principali utilizzati dai sovranisti che giustificano la loro voglia di identità proprio in contrapposizione a questo mondialismo. Massimo Giannini sovranista non è. Ma la sua argomentazione si presta a un’interpretazione che potrebbe far molto comodo a chi, invece, lo è.