Abbiamo letto il cv del medico che fa i tamponi ai kiwi

Ieri ha discusso in diretta con Matteo Bassetti a Non è L'Arena. Giovedì scorso il primo round contro il viceministro Sileri. Ma chi è Mariano Amici?

Da qualche giorno, complici un paio di apparizioni su due trasmissioni di spicco in onda su La7 (Piazzapulita e Non è L’Arena) il nome di Mariano Amici si è diffuso nell’aere perso dell’etere social. Per chi non lo sapesse, si tratta del dottore che pubblicò un video-test in cui dimostrava che utilizzando un tampone antigenico su un kiwi tagliato in due, l’esito del test era positivo al Sars-CoV-2. Abbiamo già spiegato in passato come questo esperimento sia del tutto privo di una logica scientifica (utilizzando l’iperbole della stecca dell’olio per misurarsi il colesterolo). Dopo l’ultima discussione in diretta con l’infettivologo Matteo Bassetti, abbiamo certato il suo curriculum online.

LEGGI ANCHE > A Non è l’arena Giletti è arrivato a chiedere a una vittima di Genovese «che tipo di dolore hai provato?»

A differenza del direttore di Malattie Infettive dell’Ospedale San Martino di Genova, il cui curriculum vitae è disponibile online, quello di Mariano Amici (nuovo idolo dei no vax) non si trova. In compenso, però, esiste un sito creato ad hoc per lui (o da lui) nel mese di ottobre. Anche lì non troviamo un Cv, ma solamente un ‘Chi sono’. E i temi medici sembrano essere solamente un corollario alla sua storia (fatta anche di politica in quel di Ardea, in provincia di Roma). Leggiamo:

«Ha alle spalle una lunga carriera in ambito universitario e ospedaliero, che include 15 anni di pronto soccorso e chirurgia d’urgenza, mentre era al tempo stesso medico di base nel territorio. È stato un vero e proprio enfant prodige in ambito sia medico-ospedaliero che politico.

Laureato in medicina e chirurgia con 110 e lode a 26 anni, alla sua formazione di medico chirurgo aggiunge rapidamente una serie di specializzazioni: scuola di sanità militare, chirurgia dell’apparato digerente, chirurgia d’urgenza e pronto soccorso, criochirurgia.

Già ufficiale medico e dirigente del Servizio Sanitario presso il Centro Informazioni e Difesa Elettronica, già dirigente dell’Unità Sanitaria Locale».

Mariano Amici e il chi siamo sul suo sito

Finisce qui. Perché di medicina non si parla più. Si cita il suo passato da politico, anche da sindaco di Ardea dal 1981 al 1944, della sua famiglia e di sua moglie. Poi il focus sui figli: il maschio talento dei kart, la femmina imprenditrice del vino. E la medicina? E la sua carriera? Detto che il suo curriculum vitae (che ha sventolato, metaforicamente, sia domenica contro Matteo Bassetti sia giovedì contro il viceministro Sileri) in rete non si trova, abbiamo cercato qualcosa sul sito della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri. Nella sezione Ricerca Professionisti, ecco comparire il suo nome.

Insomma, questo è quel che si trova. Non un vero Curriculum Vitae, ma tutte le sue lauree, abilitazioni e specializzazioni. E nessuna di queste riguarda la virologia, l’infettivologia o l’immunologia. Si occupa di apparato digerente, medicina dello sport. Come si legge sul portale dottori.it.

(foto di copertina: da Non è L’Arena, La7)