Com’è la storia di Giletti che “lecca” le gambe alla De Girolamo

Cos’è successo davvero su quello che appare essere chiaramente un set fotografico? Il caso Giletti-De Girolamo è esploso dopo la pubblicazione di alcuni scatti da parte del settimanale Chi e stasera avrà una nuova cassa di risonanza, visto che al giornalista di La7 verrà consegnato un Tapiro d’Oro da parte dell’inviato di Striscia la Notizia Valerio Staffelli.

Giletti-De Girolamo, il caso delle foto

Il settimanale ha pubblicato anche l’immagine di Massimo Giletti che si era messo in posa nel gesto di “leccare” una gamba all’ex ministro delle Politiche agricole. Una foto che, a quanto pare, era destinata a restare privata e che, tuttavia, è stata diffusa sulla rivista patinata. Giletti ha provato a ricostruire la trafila della pubblicazione della foto, secondo le anticipazioni di Striscia la Notizia.

«Quelle foto, scattate dal bravo Massimo Sestini, erano private, non erano destinate alla pubblicazione. Era una cosa goliardica – ha detto Giletti a Valerio Staffelli -. Non escludo che sia stato orchestrato tutto da Nunzia per promuovere il suo programma tv. Politicamente è abile, quindi potrebbe aver interferito su Sestini che ha poi dato le foto al settimanale per fare notizia». Il fotoreporter Massimo Sestini, secondo la versione di Giletti, sarebbe dunque stato convinto da Nunzia De Girolamo che è in fase di promozione del programma tv.

Si chiamerà “Ciao Maschio” e andrà in onda su Raiuno. Sulle foto c’era stato anche un commento del direttore di Raiuno Stefano Coletta: «Per quello che so di Nunzia, è un maschiaccio, ha un rapporto di amicizia con Giletti. La sua è un’operazione furba e strategica. Ma ritengo sia è un gioco che ha alle spalle un’amicizia consolidata». Mistero risolto, dunque.

