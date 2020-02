Maria De Filippi presenta a Roma il serale di Amici 2020, ma non poteva mancare sicuramente un dibattito sull’attualità che non può prescindere dall’emergenza coronavirus. Al momento a Milano i programmi Mediaset come Le Iene e quelli di Barbara D’Urso vanno in onda senza pubblico, ma al momento a Roma non è così e Amici lo avrà:

“Noi attendiamo disposizioni, a Roma non c’è la disposizione come Milano. Può capitare che non ci sia, spero che non capiti a Carlo Conti perché lì il pubblico con La Corrida ha una funzione attiva”.

Maria De Filippi si esprime poi sui danni del coronavirus all’industria musicale, in particolare con i tanti concerti annullati e posticipati che possono davvero avere grosse ripercussioni economiche su questo settore già in un delicato equilibrio:

“Leggevo che fanno i concerti in streaming, speriamo che tutto si ridimensioni perché questo è un problema serio per tutto e tutti. C’è gente chiusa che non può fare niente. L’industria discografica si regge sui concerti, i cd in macchina non si mettono neppure più per quanto sono un formato obsoleto”

Il serale di Amici inizierà il prossimo 28 febbraio e sarà in diretta, con le prime puntate in onda il venerdì in prima serata per poi tornare alla naturale collocazione del sabato.