Non tutti sanno che: la rubrica di Marco Mengoni che potrebbe essere uno spoiler

Marco Mengoni vuole diventare il nuovo Piero Angela? forse, o forse no. Il cantante di Ronciglione ha avviato una nuova rubrica settimanale sul suo canale Instagram dal titolo “non tutti sanno che”. Ogni Mercoledì Mengoni racconta ai suoi follower qualcosa su quel giorno. Forse dopo le campagne green vuole sensibilizzare sulla cultura generale? secondo il web in realtà si tratta di uno spoiler.

“Non tutti sanno che” la rubrica di Marco Mengoni

«Diamo il via alla rubrica “non tutti sanno che”»: con queste parole il 10 ottobre Marco Mengoni ha dato il via al suo appuntamento settimanale “culturale”. La prima nozione riguarda il calendario gregoriano. «Non tutti sanno che nel 1982 questo giorno non esiste» dice nella prima instagram story (che potete trovare salvata nelle storie in evidenza) raccontando che il 10 ottobre «nel calendario gregoriano per riallineare il calendario e le stagioni, i giorni dal 5 al 14 ottobre 1582 vengono saltati». «Sappiatelo» ammicca dicendo che «oggi non esiste, e nemmeno io». Poi, oggi in data 16 ottobre, la seconda pillola di cultura. «Non tutti sanno che – dice sorridente Marco Mengoni – la regina di Francia Maria Antonietta sorella di Giuseppe II e Leopoldo II viene ghigliottinata a Parigi esattamente in questa giornata nel 1973».

La rubrica spoiler

Se la prima notizia poteva essere più di nicchia, la seconda è già più nota. Perché allora condividerla? su twitter impazzano le teorie, e quella più accreditata sembrerebbe essere quella secondo cui la rubrica altro non è che uno spoiler della scaletta del nuovo album. Marco Mengoni ha infatti annunciato che dal 25 ottobre sarà disponibile il nuovo disco “Atlantico On Tour”: un album live che contiene le tracce registrate durante i concerti dell’ultimo tour, che promuoveva l’album “Atlantico” doppio disco di platino, più tre inediti. Uno di questi è “duemila volte”, il cui video è uscito il 14 ottobre. In effetti, al calendario gregoriano potrebbe essere associata la canzone “i giorni di domani”, mentre all’uccisione di Maria Antonietta il brano “Rivoluzione”. Non resta che aspettare la prossima puntata per saperne un po’ di più.

(Credits immagine di copertina: © Bruno Brizzi/Pacific Press via ZUMA Wire)