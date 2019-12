Mannarino live al Musée d’Orsay a Parigi

Un po’ di Roma a Parigi: il cantante della capitale italiana Mannarino sarà l’ospite d’onore della celebre rassegna francese “Curieuse Nocturne” del musée d’Orsay di Parigi. Il set speciale allestito sotto la Navata di uno degli edifici più suggestivi d’Europa.

LEGGI ANCHE> Liberato rompe il silenzio: il ritorno a Milano

Il cantautore metropolitano si esibirà il 16 gennaio 2020 all’interno del musée d’Orsay di Parigi con 3 esibizioni, alle ore 19:00, 20:30 e 22:00. Durante le tre sessioni della performance il cantautore Mannarino riproporrà alcuni dei brani più significativi del suo repertorio, dalle ballate romantiche fino ai ritmi più coinvolgenti.

«MANNARINO è uno dei più grandi artisti della sua generazione. La sua musica, colorata e profonda allo stesso tempo, lo identifica come erede diretto di artisti, musicisti, poeti e pittori del XIX secolo» ha spiegato Luc Bouniol-Laffont, Direttore della programmazione culturale e dell’auditorium. «Lo abbiamo dunque scelto come invitato d’onore al nostro carnevale per permettere al pubblico francese di scoprire la poesia della festa “all’italiana” attraverso la sua musica» ha poi aggiunto. Quest’anno infatti la “Curieuse Nocturne” dedicata al Carnaval de Paris, uno dei più antichi d’Europa la cui origine risale alla medievale Fête des Fous.

Tutte le informazioni e i biglietti per l’evento, gratuito fino a 26 anni, sono disponibili al sito www.musee-orsay.fr.