Come fa un partenopeo a conquistare Milano? con la pizza, ovviamente. Il misterioso Liberato ha scelto il piatto tipico napoletano per annunciare una nuova data nel capoluogo lombardo. Solo pochi giorni fa diverse testate giornalistiche, tra cui Rolling Stones, avevano ricevuto a sorpresa delle pizze in redazione consegnate in un cartone che riportava i segni indistinguibili di Liberato, compresa la sua rosa, e una data: il 25 aprile, scritta in numero romano XXV-IV. Non a caso, giorno della liberazione . Oggi sui social viene svelato l’arcano: si tratta di un nuovo live che promette di essere tutto esaurito dopo il successo al Mi Ami di due anni fa.

Liberato rompe il silenzio: il ritorno a Milano

Un pizzaiolo – anche’egli con il volto ben mascherato – tira fuori una pizza dal forno e la ripone nel cartonato. Ma non è una scatola qualsiasi: è quella di Liberato che così sceglie di annunciare la sua nuova data a Milano, dove aveva aperto un pop up store di merchandise lo scorso anno e ha già tenuto diversi concerti. Con una video pubblicato su Instagram il cantante dall’identità misteriosa annuncia la sua quarta data nella città della Madunina: stavolta riempirà il Forum d’Assago (MI) il 25 Aprile 2020. I biglietti sono già in vendita su TicketOne e vanno dai 34,50 euro per l’anello C fino ai 46 euro per i parterre.

Come scrive Liberato: «Ce verimm’ llà»

