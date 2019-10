Non si tratterebbe di nulla di grave e starebbe per essere dimesso dall'ospedale di Monfalcone

Era diretto a Trieste per assistere ai funerali solenni di Pierluigi Rotta e Matteo Demenego, i due poliziotti uccisi all’interno della questura della città friulana, ma quando è sceso dall’aereo che lo ha portato in città ha subito avvertito un senso di malessere. Malore Salvini: il leader della Lega è stato sottoposto ad accertamenti sul posto all’aeroporto Ronchi – Trieste Airport ed è stato successivamente trasportato in ambulanza all’ospedale di Monfalcone. Matteo Salvini è uscito dall’ospedale di Monfalcone intorno alle 13.

Malore Salvini, trasportato in ospedale

Secondo le prime indiscrezioni, in ogni caso, non si tratterebbe di nulla di particolarmente grave: si tratterebbe di una probabile colica renale. E avrebbe rivolto un sentito ringraziamento ai medici, dicendosi dispiaciuto per non aver assistito ai funerali dei poliziotti. La notizia è stata riportata in anteprima dal quotidiano La Stampa.

Malore Salvini, il tour de force del leader della Lega nelle ultime ore

Al momento, non è arrivata nessuna notizia sui social network del leader della Lega che – nonostante il malore e il passaggio in ospedale – hanno continuato a funzionare tranquillamente (con l’ultimo tweet risalente a circa 40 minuti fa e riguardante la campagna elettorale in Umbria). Soltanto ieri, Matteo Salvini si è reso protagonista di un duello televisivo con Matteo Renzi negli studi di Porta a Porta, un duello particolarmente sentito dal pubblico italiano: la seconda serata di Raiuno ha totalizzato 4 milioni di telespettatori.

Matteo Salvini aveva annunciato, sempre nel corso del dibattito di ieri, la sua visita a Trieste in occasione dei funerali dei due poliziotti. I funerali, che si sono celebrati questa mattina, tuttavia si sono svolti senza che l’ex ministro fosse presente. Il motivo si è compreso nel corso degli ultimi minuti.