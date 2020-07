La polemica infinita tra Magalli e Adriana Volpe: «Sei finita in una rete minore»

Sembrava essere una breve intervista lineare, senza affondi. E, invece, alla fine Giancarlo Magalli ha tirato l’ennesima stoccata contro Adriana Volpe. L’ultimo fronte dello scontro a distanza riguarda gli ascolti televisivi. Tutto è partito da un post Facebook, poi rimosso, pubblicato dal conduttore de I Fatti Vostri in cui fa un ironico riferimento ai dati di ascolto di Ogni Mattina, la nuova trasmissione in onda su Tv8. Poi la replica e la controreplica. Lo scontro Magalli-Volpe non accenna a terminare.

Le storie, tra i due, sono tese da anni. Tutto partito da qualche battuta sessista fatta da Giancarlo Magalli, con riferimenti alla carriera in Rai (e non solo) di Adriana Volpe. Poi quel post di ieri, ultimo capitolo dopo alcuni mesi di silenzio. E la fiamma della polemica, che sembrava ridotta al lumicino, ha trovato nuovo vigore. Contattato da Davide Maggio al termine della puntata odierna de I Fatto Vostri, il conduttore – dopo aver raccontato di come sia cambiata la sua trasmissione nel corso degli anni – ha lanciato l’ennesima frecciata.

Magalli-Volpe, lo scontro continua

«Casomai c’è da chiedersi se Volpe e Cirillo sono così fenomenali e acchiappa ascolti come mai lei sia finita su una rete minore a fare ascolti con lo zero davanti e lui stia a casa da tre anni». Insomma, questa la controreplica nel caso Magalli-Volpe. Una polemica infinita che non accenna a placarsi.

La polemica con Marcello Cirillo sugli ascolti e Paolo Fox

La polemica è stata anche con Marcello Cirillo, ex spalla di Magalli a I Fatti Vostri, che aveva sottolineato come la trasmissione Rai reggesse negli ascolti solamente per merito di Paolo Fox che con il suo oroscopo attira moltissimi telespettatori, soprattutto a quell’ora e in base al palinsesto.

(foto di copertina: da I Fatt Vostri)