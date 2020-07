«Caro Giancarlo, non riuscirai a zittirmi»

«Ci hai già provato in passato a farmi stare zitta, non riuscendoci. E neanche oggi ci riuscirai». Dopo il post Facebook (poi rimosso) di Giancarlo Magalli contro Adriana Volpe, questa mattina la conduttrice di Ogni Mattina – la nuova trasmissione di approfondimento su Tv8 – ha replicato duramente al suo ex-compagno di conduzione de I Fatti Vostri. La 47enne trentina non le ha mandate a dire, rispondendo a quello sgradevole post condito da un’emoticon.

«Prima di iniziare vorrei fare una replica», ha esordito così Adriana Volpe a Ogni Mattina. «Una replica a un messaggio, a un post, che Giancarlo Magalli ieri ha scritto e che oggi ha prontamente tolto».

ASFALTATA EPICA DI QUEEN ADRIANA VOLPE AL BIMBO MAGALLI, CHE DOTTORESSA… #OgniMattina pic.twitter.com/k8QaynZc3G — Alessio (@_Alessio_88) July 8, 2020

Magalli contro Adriana Volpe, la replica

«In questo messaggio c’era un emoticon, un gesto. Dove si dice stai zitta. E caro Giancarlo, questo gesto non me lo fai. Perché hai provato per tanti anni a farmi stare zitta, non ci sei mai riuscito e non ci riuscirai neanche oggi». Poi Adriana Volpe racconta di questa sua nuova avventura a Tv8 alla conduzione, insieme ad Alessio Viola, di Ogni Mattina: «Io sto vivendo questa bellissima avventura insieme a una squadra e a una rete che stimo. E con una squadra in cui credo. E tu, caro Giancarlo, con questo gesto sempre a voler zittire dimostri di non aver rispetto delle persone e di non aver rispetto delle donne. E questo non te lo permetto».

Il post con l’emoticon del silenzio

Tutto è partito nella giornata di ieri quando Giancarlo Magalli contro Adriana Volpe ha pubblicato quel post con l’emoticon del silenzio, relativo ai dati di ascolto di Ogni Mattina su Tv8.

Un gesto che ha provocato molte polemiche, con il conduttore de I Fatti Vostri che l’ha poi rimosso. Insomma, è tornato a farsi si fatti suoi.

(foto di copertina: da Ogni Mattina, Tv8)