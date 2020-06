Giancarlo Magalli ci ricasca con Roberta Morise «bianca e virginale, almeno nell’abito» | VIDEO

Un tempo furono i battibecchi in diretta con Adriana Volpe. Oggi è quella frase rivolta alla sua attuale co-conduttrice Roberta Morise. Due cose non cambiano nella storia: il teatro (I Fatti Vostri, su Rai 2) e il protagonista Giancarlo Magalli. Se un tempo erano gli insulti, oggi è una frase fuori contesto (ed evitabile) nei confronti della sua compagna di viaggio in televisione. Una battuta di pessimo gusto dando il buongiorno ai telespettatori, con riferimento all’abito della Morise, ma ammiccando ad altro.

«Grazie di essere con noi, ma è un ringraziamento che dal profondo del cuore. Ma soprattutto viene da Roberta Morise», ha esordito Giancarlo Magalli nel corso della puntata de I Fatti Vostri andata in onda su Rai 2 nella mattinata di ieri, martedì 9 giugno. La co-conduttrice non fa in tempo a salutare i telespettatori che Magalli interviene per sottolineare la sua bellezza e il suo abito. Ma non solo.

Giancarlo Magalli a I Fatti Vostri “colpisce” ancora. Battutina alla collega Roberta Morise, che incassa con eleganza #ifattivostri #robertamorise #10Giugno pic.twitter.com/nNbh3fIX49 — Caffè fou fou (@CaffeFou) June 10, 2020

Giancarlo Magalli e la battutaccia su Roberta Morise

«Guardate quanto è bella – dice Giancarlo Magalli -. Bianca (facendo riferimento al vestito indossato per l’occasione da Roberta Morise, ndr), virginale. Almeno nell’abito». Insomma, il riferimento è ovviamente alla sessualità. Una battuta fuori luogo in diretta televisiva la mattina su Rai 2. Considerando i precedenti, questa sua uscita non poteva che provocare molte reazioni.

Un’altra pessima uscita del conduttore

Roberta Morise ha incassato il colpo e la battutaccia, sorridendo e non sottolineando (almeno pubblicamente) la pessima uscita di Giancarlo Magalli che, nella sua carriera in Rai, è stato protagonista di diversi episodi finiti nel tritacarne delle polemiche. Ovviamente speriamo si tratti di una battuta venuta male.

(foto di copertina: da I Fatti Vostri di martedì 9 giugno 2020)